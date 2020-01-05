Як дізнатися онлайн про свій стаж та офіційну зарплату: покрокова інструкція

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Далеко не всі знають про те, що вже більше року, як Пенсійний фонд України дозволив кожному дізнатися онлайн про свою офіційну зарплату за останні 15 років. Також за допомогою сервісу можна дізнатися про ряд інших важливих причин.

Згідно отриманої нами інформації на ресурсі golos.if.ua, доступні такі можливості:

довідатися інформацію про ваш особистий стаж, який буде враховуватися для нарахування пенсії;

з’ясувати розміри сплаченого ЄСВ вашими роботодавцями;

відправити запити/скарги в Пенсійний фонд по вашій справі;

пенсіонерам подати онлайн запит на перерахунок пенсії.

Дані представлені починаючи з 2004 року та оновлюються фактично онлайн.

Рекомендується перевірити та дізнатися:

чи сплачує роботодавець за вас внески в повному обсязі;

чи правильно Пенсійний фонд все враховує (бувають помилки).

Що необхідно для цього зробити (вистачить 10-15 хвилин):

1. Ключ ЕЦП (Електронний Цифровий Підпис). Найлегше створити ЕЦП можна через Приват24, не виходячи з дому (відео, як це зробити ТУТ).

2. Йдете на «Портал Електронних Послуг Пенсійного фонду України».

3. Натискаєте «Вхід», і там заходите з допомогою вашого ЕЦП.

Усе, ви можете переглядати інформацію, бачити свою офіційну зарплату, сума заробітної плати з якої робилися відрахування та ваш стаж. Потім в особистих налаштуваннях можна зробити логін, встановити пароль та заходити вже без ЕЦП.

В перший раз можна заходити і без ЕЦП, але для того, щоб бачити без ЕЦП інформацію про зарплату, необхідно:

особисто сходити в пенсійний фонд;

вистояти в черзі;

отримати логін та пароль.

ЕЦП не обов’язково Приватбанку, просто ЕЦП Приватбанку можна отримати не виходячи з квартири (є винятки, коли безпека Приватбанку запросить додаткову перевірку).

Портал Пенсійного фонду приймає ЕЦП з більше, чим 15 акредитованих центрів. Просто ЕЦП Приватбанка можна отримати не виходячи з дому. Портал ще приймає:

ЕЦП «Укрсиббанку»

інших акредитованих центрів по видачі ЕЦП. Перелік таких центрів можна побачити після натискання кнопки «Вхід».

Автор: Администратор