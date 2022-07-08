Нові клієнти Нафтогазу можуть мати борги через зміну постачальника “заднім числом”

Нові клієнти Нафтогазу можуть мати борги, через те, що оператор ГТС України перевів їх “заднім числом” до цього постачальника.

Про це повідомляється на сайті компанії, передає NNS.

Зазначається, що 5 липня 2022 року ДК “Нафтогаз України” отримала інформацію про те, що Оператор ГТС України переніс усі відбори газу побутових споживачів ДП “КиївГазЕнерджи”, ТОВ “ЛУБНИГАЗ-ТРЕЙДИНГ”, ТОВ “ГАЗ РЕСУРС КОМПАНІ”, ТОВ “Тернопільміськгаз”, ТОВ “УМАНЬГАЗ ЗБУТ” і ТОВ “Черкасигаз Збут” починаючи з травня на Нафтогаз.

“Це вже друге подібне рішення ОГТСУ за останній місяць, прийняте заднім числом без нашого відома та погодження”, зазначили в Нафтогазі.

За інформацією пресслужби компанії, у червні 1,3 млн клієнтів, які раніше отримували газ від зазначених постачальників були переведені на постачальника “останньої надії” (ПОН), функцію якого виконує “Нафтогаз України”.

Новим клієнтам Нафтогаз радить звернутися за роз’ясненнями щодо ситуації у попередню газопостачальну компанію.

Протягом 14-30 календарних днів вона має дати відповідь та повернути переплату. Однак в умовах воєнного стану терміни повернення можуть бути іншими.

Чинного механізму з переказу коштів між компаніями не існує, наголосили у “Нафтогаз України”.

У компанії додали, що не нараховуватимуть пеню у разі заборгованості.

У Нафтогазі зазначили, що, згідно з постановою НКРЕКП від 30 вересня 2015 року №2496, попередні постачальники мали передбачити свою нездатність продовжувати постачання природного газу і завчасно (не пізніше ніж через три робочі дні після дня, коли стало відомо про відповідні обставини) повідомити про це всіх споживачів.

Нагадуємо, з 1 травня понад 8 млн користувачів газу у 15 областях України переведені в обслуговування “Нафтогаз України” через те, що місцеві газові компанії не змогли виконувати свої функції.

Про переведення споживачів в обслуговування “Нафтогазу” з 1 травня споживачі дізналися тільки після 20 червня, оскільки це переведення також відбулось “заднім числом”.

Багато споживачів вже сплатили за травень попередньому постачальнику, а тому мають заборгованість за той же період перед новим постачальником.

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