НАФТОГАЗ звернувся до клієнтів, які сплатили за травень іншим постачальникам

ГК “Нафтогаз України” рекомендує споживачам, які сплатили за травень постачальникам, зокрема, 17 з них, які працюють під брендом “Твій Газзбут”, та ТОВ “Одесагаз-Постачання”, повернути гроші та сплатити їх саме “Нафтогазу”, оскільки саме ця компанія з 1 травня постачала ресурс, з посиланням на Енергореформу передає NNS.

“Ми рекомендуємо звернутися до попереднього постачальника та написати заяву про повернення переплати за травень. Ці компанії повели себе невідповідально по відношенню до своїх клієнтів, виставили їм рахунки, які не мали права виставляти. Люди стали жертвами цієї оборудки. На жаль, іншого механізму повернення коштів, окрім заяви до попереднього постачальникам, немає”, роз’яснила в коментарі Енергореформі менеджер зі звязків з громадськістю Департаменту маркетингу та роботи з клієнтами ГК “Нафтогаз України” Галина Русаневич.

Вона зазначила, що споживачі постачальників бренду “Твій Газзбут” та “Одесагаз-Постачання” вже з 1 травня були переведені на постачальника “останньої надії” (ПОН), роль якого виконує “Нафтогаз”, а потім рішенням Оператора газотранспортної системи України (ОГТСУ) були переведені до ГК “Нафтогаз України” як “звичайного” постачальника.

Крім того, вона підкреслила, що ГК “Нафтогаз України” обслуговує 1,3 млн українських домогосподарств, які отримували газ від ДП «КиївГазЕнерджі», ТОВ “ЛУБНИГАЗ-ТРЕЙДИНГ”, ТОВ “ГАЗ РЕСУРС КОМПАНІ”, ТОВ “Тернопільміськгаз”, ТОВ “УМАНЬГАЗ ЗБУТ” та ТОВ “Черкасигаз Збут”.

“Споживачі цих компаній за травень і червень мають також сплатити ГК “Нафтогаз України”, уточнила Русаневич.

За її словами, для цього необов’язкого чекати паперової платіжки, яка в умовах воєнного стану може приходити із запізненням, а достатньо скористатися згенерованою платіжкою в особистому кабінеті на сайті “Нафтогазу”, який має оформити кожен споживач.

“Укрпошта” в надвеликому навантаженні, не вистачає поштарів, частина території окупована, тому у певні регіони платіжки можуть і не доїхати. Саме тому ми радимо усім клієнтам отримати онлайн-платіжки, для потрібно просто зайти на сайт ГК “Нафтогаз України”, зареєструватися в особистому кабінеті, або зайти в чатбот у месенджерах і отримати там онлайн-рахунок”, порадила менеджер зі зв’язків з громадськістю ГПК, зазначивши, що велика кількість споживачів взагалі відмовилася від паперових платіжок.

Вона уточнила, що платіжка формується з 11 по 15 число місяця, наступного за місяцем постачання, після чого можна її оплатити.

“Для того, щоб перевірити, чи перебуває споживач в ГПК “Нафтогаз України”, потрібно ввести на його сайті ЕІС-код: отримання споживачем особового рахунку означає підтвердження його обслуговування саме компанією “Нафтогазу”, роз’яснила Русаневич.

Разом з тим вона наголосила, що компанія не буде застосовувати якихось штрафних санкцій через затримку сплати за газ, в тому числі й у відношенні до тих споживачів, які сплатили іншим постачальникам за поставлений “Нафтогазом” у травні.

“Жодних штрафних санкцій, тим паче відключення клієнтів ми проводити не будемо. Наразі ми очікуємо, що всі клієнти розберуться з попередніми постачальниками і почнуть платити все ж таки нам, тому що саме ГК “Нафтогаз України” поставляла цей ресурс”, висловила сподівання менеджер.

Водночас, Русаневич звернула увагу, що сплачувати за газ, як і за всі комунальні послуги, дуже важливо, тим більше за умов війни

“Закликаю сплачувати за газ, як і за всі комунальні послуги, сумлінно, це дуже впливає на економіку, на безпеку постачання газу, яке здійснюється навіть у надважких воєнних умовах”, підкреслила представник ГК “Нафтогаз України”.

Вона уточнила, що зараз клієнтський портфель компанії налічує 12,3 млн споживачів, збільшившись після переходу у травні клієнтів інших постачальників майже в 5 разів.

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