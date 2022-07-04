Як українцям дізнатися свій особовий рахунок, щоб сплачувати за послуги компанії НАФТОГАЗ.

Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті НАФТОГАЗ.

З травня 2022 року 8,8 млн українських домогосподарств опинились в ситуації, коли їхні постачальники не змогли виконувати свою функцію.

Більшість українців і не зрозуміли, як почали отримувати газ вже від нового постачальника.

Як зазначають у НАФТОГАЗІ, укладати додаткові договори українцям не потрібно, адже перехід відбувся автоматично.

“Нові клієнти проводять оплати за газ, отриманий до 30 квітня 2022 року, з попереднім постачальником, а з 1 травня 2022 року — оплачують спожитий газ на рахунки ГК Нафтогаз України”, зазначають на сайті компанії.

Як отримати особовий рахунок

Дізнатися номер нового особового рахунку можна безпосередньо на сайті НАФТОГАЗУ:

перейдіть на спеціальну сторінку сайту;

введіть у поле ваш ЕІС-код;

натисніть Далі.

Дізнатися особовий рахунок можна також, перевіривши нові платіжні квитанції, які приходитимуть за травень та червень.

Нафтогаз також пропонує клієнтам скористатися послугами чатботів GASUA у Viber, Telegram і NaftogazGasSupply у Facebook Messenger.

Або ви можете зателефонувати до контакт-центру та запитати свій рахунок у оператора:

+38 066 300 2 888;

+38 098 300 2 888;

+38 093 300 2 888.

Як отримати рахунок до оплати

Отримати рахунок за спожитий газ у травні можна кількома зручними способами, зокрема:

в особистому кабінеті на my.gas.ua;

у чатботі GASUA у Viber, Telegram і NaftogazGasSupply у Facebook Messenger;

Укрпоштою після 20 числа поточного місяця, лише в тих регіонах, де не ведуться активні бойові дії.

До речі, за спожитий газ ви можете платити онлайн. НАФТОГАЗ пропонує зробити це:

в особистому кабінеті на my.gas.ua;

у чатботі GASUA у Viber, Telegram і NaftogazGasSupply у Facebook Messenger;

через сайти та мобільні застосунки банків;

за допомогою платіжних систем (Portmone, LiqPay, EasyPay, iPay, Apple Pay, Google Pay).

Як створити особистий кабінет my.gas.ua.

За допомогою цього функціоналу можна дізнатися про актуальний стан рахунку, отримати акт звірки або рахунок за газ і деталізацію нарахувань у кілька кліків.

Для того щоб мати доступ до всіх цих послуг, потрібно зареєструватися. При цьому є кілька способів безпечної реєстрації:

за номером телефону;

через електронну пошту;

за допомогою фейсбук-акаунта;

за допомогою гугл-акаунта.

При реєстрації знадобиться особовий рахунок, наданий клієнту НАФТОГАЗОМ.

Також необхідно створити пароль, який використовуватиметься для входу. Він повинен складатися не менше ніж з 8 символів, містити великі та малі латинські літери, а також цифри. Реєстрація вважається завершеною, якщо клієнт успішно увійшов до особистого кабінету.

НАФТОГАЗ звернувся до своїх клієнтів щодо передачі показання лічильників