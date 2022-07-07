Нафтогаз зробив важливу заяву для нових клієнтів – що потрібно зробити найближчими днями

Компанія Нафтогаз зробила важливу заяву для нових клієнтів. Їм рекомендують якнайшвидше обзавестись особистими кабінетами. Чому це важливо зробити найближчими днями

Наявність особистого кабінету спростить їм розрахунки за газ. В особистому кабінеті можна буде оперативно отримати рахунки за газ, фіксувати показання лічильників, отримати акт звірки рахунків за газ та отримувати найоперативнішу інформацію щодо тарифів та інших змін, що відбуваються в компанії.

Про це нагадала своїм старим та новим клієнтам прес-служба компанії. Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті TODAY.UA.

Зареєструвати особистий кабінет на сайті my.gas.ua доволі просто. Алгоритм складається з кількох дій і цілком під силу навіть людям, які не дуже дружні з IT-технологіями.

Перш, ніж почати реєстрацію, потрібно мати особовий рахунок, який буде у вас в компанії Нафтогаз. Щоб отримати особовий рахунок, потрібно зайти до чатботу GASUA. Це можна зробити у різних месенджерах: Viber, Telegram або NaftogazGasSupply у Facebook Messenger.

Увійшовши до чату, потрібно ввести там свій EIC-код. Це – ваш особистий газовий номер, який у кожного індивідуальний, як відбитки пальців. Він складається з 16 символів (літер і цифр) і не змінюється при зміні постачальника газу. По суті, це – ідентифікатор споживача газу. Його можна знайти в особистому кабінеті, дізнатися контакт-центрі вашого облгазу або у паперовому рахунку за розподіл чи постачання газу.

Уточнення для “чайників”. Навіть якщо літери, що входять до вашого EIC-коду, написані, як вам здалося, кирилицею, все одно потрібно пам’ятати, що це латиниця. Тому вводити ці літери потрібно в англійській розкладці. Інакше чатбот не розпізнає ваш EIC-код і писатиме, що код введений неправильно.

Після того, як EIC-код введений, у тому ж чатботі приходить особовий рахунок від Нафтогазу. Маючи номер особового рахунку, можна реєструвати особистий кабінет.

Алгоритм реєстрації особистого кабінету в Нафтогазі

1. Зайдіть на сайт my.gas.ua і натисніть кнопку “Зареєструватися”.

2. Зареєструватися можна кількома способами:

за номером телефону;

через електронну пошту;

за допомогою фейсбук-акаунту;

за допомогою гугл-акаунту.

3. При реєстрації вам знадобиться особовий рахунок, який ви отримали в чатботі.

4. Крім цього, потрібно вигадати пароль, який буде вашим паролем для входу в особистий кабінет Нафтогазу. Він повинен включати не менше 8 символів, серед яких мають бути цифри, а також великі і малі латинські літери. Не варто зашифровувати в паролі свою дату народження або дати народження найближчих родичів, оскільки такі “секретні коди” підібрати найлегше.

5.Якщо ви все зробили правильно, то зумієте увійти до особистого кабінету, і реєстрація буде завершена.

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