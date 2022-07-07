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Нафтогаз зробив важливу заяву для нових клієнтів – що потрібно зробити найближчими днями

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Компанія Нафтогаз зробила важливу заяву для нових клієнтів. Їм рекомендують якнайшвидше обзавестись особистими кабінетами. Чому це важливо зробити найближчими днями

Наявність особистого кабінету спростить їм розрахунки за газ. В особистому кабінеті можна буде оперативно отримати рахунки за газ, фіксувати показання лічильників, отримати акт звірки рахунків за газ та отримувати найоперативнішу інформацію щодо тарифів та інших змін, що відбуваються в компанії.

Про це нагадала своїм старим та новим клієнтам прес-служба компанії. Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті TODAY.UA.

Зареєструвати особистий кабінет на сайті my.gas.ua доволі просто. Алгоритм складається з кількох дій і цілком під силу навіть людям, які не дуже дружні з IT-технологіями.

Перш, ніж почати реєстрацію, потрібно мати особовий рахунок, який буде у вас в компанії Нафтогаз. Щоб отримати особовий рахунок, потрібно зайти до чатботу GASUA. Це можна зробити у різних месенджерах: Viber, Telegram або NaftogazGasSupply у Facebook Messenger.

Нафтогаз зробив важливу заяву для нових клієнтів – що потрібно зробити найближчими днями

Увійшовши до чату, потрібно ввести там свій EIC-код. Це – ваш особистий газовий номер, який у кожного індивідуальний, як відбитки пальців. Він складається з 16 символів (літер і цифр) і не змінюється при зміні постачальника газу. По суті, це – ідентифікатор споживача газу. Його можна знайти в особистому кабінеті, дізнатися контакт-центрі вашого облгазу або у паперовому рахунку за розподіл чи постачання газу.

Уточнення для “чайників”. Навіть якщо літери, що входять до вашого EIC-коду, написані, як вам здалося, кирилицею, все одно потрібно пам’ятати, що це латиниця. Тому вводити ці літери потрібно в англійській розкладці. Інакше чатбот не розпізнає ваш EIC-код і писатиме, що код введений неправильно.

Після того, як EIC-код введений, у тому ж чатботі приходить особовий рахунок від Нафтогазу. Маючи номер особового рахунку, можна реєструвати особистий кабінет.

Алгоритм реєстрації особистого кабінету в Нафтогазі

1. Зайдіть на сайт my.gas.ua і натисніть кнопку “Зареєструватися”.

2. Зареєструватися можна кількома способами:

  • за номером телефону;
  • через електронну пошту;
  • за допомогою фейсбук-акаунту;
  • за допомогою гугл-акаунту.

3. При реєстрації вам знадобиться особовий рахунок, який ви отримали в чатботі.

4. Крім цього, потрібно вигадати пароль, який буде вашим паролем для входу в особистий кабінет Нафтогазу. Він повинен включати не менше 8 символів, серед яких мають бути цифри, а також великі і малі латинські літери. Не варто зашифровувати в паролі свою дату народження або дати народження найближчих родичів, оскільки такі “секретні коди” підібрати найлегше.

5.Якщо ви все зробили правильно, то зумієте увійти до особистого кабінету, і реєстрація буде завершена.

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