Новий постачальник газу “НАФТОГАЗ”: що треба знати про тарифи, субсидії і порядок оплати

У українців з’явився новий постачальник газу «НАФТОГАЗ». На нього перейшли майже 9 мільйонів абонентів. Що треба знати про укладення договору, тарифи, пільги, субсидії і порядок оплати за послугу

На початку травня мільйони українців по всій країні, самі того не бажаючи, змінили постачальника газу.

Річ у тім, що компанії, які доставляли блакитне паливо, не змогли домовитися з “Нафтогазом” про пільговий ресурс для населення і втратили можливість обслуговувати громадян.

Тепер майже всі побутові споживачі – 97,6% – отримують газ від газопостачальної компанії (ГК) “Нафтогаз України”. Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті Економічна Правда.

Утім, у перехідний період деякі українці отримують платіжки від старих постачальників, і багато хто встиг помилково відправити їм кошти. Як не заплатити “не тому” постачальнику?

Чи треба підписувати договір з новим постачальником?

Не потрібно. З 1 травня майже всі споживачі блакитного палива переведені на обслуговування до ГК “Нафтогаз України” автоматично.

Яка вартість газу?

Для всіх домогосподарств, які обслуговуються в “Нафтогазі України”, встановлений універсальний тарифний план “Фіксований”. Інших варіантів у компанії нема.

Відповідно до цього тарифу, один кубометр блакитного палива коштує 7,96 грн. Правда, ця сума не враховує плати за доставку газу, яка формується окремо. Тариф діє з 1 травня 2022 року по 30 квітня 2023 року.

Кому і скільки платити за доставку?

За доставку газу, як і раніше, треба платити оператору газорозподільчих мереж або так званому облгазу.

Саме облгазу з 1 по 5 число кожного місяця передаються показники газового лічильника. Отримані дані передаються далі – до газопостачальної компанії, яка виставляє рахунок за спожитий газ.

Тарифи на розподіл у кожній області різні. Наприклад, у Дніпропетровській – 1,26 грн за куб м, Закарпатській

– 1,99 грн. Інформацію про тарифи можна знайти на сайтах облгазів.

Тепер усі платіжки надсилатиме “Нафтогаз”?

Перші паперові рахунки “Нафтогаз” розіслав “Укрпоштою” 25 червня, проте отримали їх не всі.

У профільних групах у соцмережах споживачі скаржилися, що отримали рахунки від старих постачальників і навіть їх оплатили. Так робити не треба.

Дочекавшись паперового рахунку від “Нафтогазу”, клієнти можуть заплатити за паливо через термінали самообслуговування, у касі банку або у відділенні пошти.

Що робити, якщо нова платіжка не прийшла?

За газ можна заплатити онлайн. Для цього вам треба дізнатися свій новий номер особового рахунку. Він складається з девʼяти цифр.

Зробити це можна в чат-ботах GasUa у Telegram або Viber, NaftogasGasSupply у месенджері Facebook або в контакт-центрі ГК “Нафтогаз України”.

Для цього необхідно ввести ЕІС-код. Це персональний газовий номер, який складається з 16 символів (латинські літери та цифри, наприклад, 11XX22A123456789). EIC-код можна знайти на рахунку за розподіл або постачання газу.

Після цього необхідно зареєструватися в особистому кабінеті MyGasUa, увівши логін та пароль.

В особистому кабінеті представлена вся інформація про умови тарифного плану, стан рахунку та можливість сплатити за газ онлайн.

Дізнатися детальну інформацію про те, як отримати та сплатити рахунок за газ новим клієнтам “Нафтогазу” також можна за посиланням.

Що з пільгами та субсидіями?

Усі вони зберігаються та переходять від одного постачальника до іншого автоматично.

Як повернути кошти, якщо заплатив “не тому постачальнику”?

Для цього слід написати заяву попередньому постачальнику газу, прикріпивши копії кількох документів. Зразок заяви на повернення коштів, сплачених за постачання газу в травні, доступний за посиланням.

Надіслати заяву можна поштою на офіційну адресу старого постачальника або електронним листом на офіційну електронну адресу. У другому випадку слід надсилати фото підписаної заяви.

До заяви необхідно додати:

копію паспорта власника особового рахунку (перша та друга сторінки, реєстрація);

копію ідентифікаційного коду власника особового рахунку;

довідку з реквізитами карткового рахунку з банку або виписку з “Приват24”;

копію квитанції про оплату за газ за період, коли виникла переплата.

Усі копії документів мають бути завірені споживачем, тобто повинні містити напис “Згідно з оригіналом”, дату і підпис.

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