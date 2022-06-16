«Нафтогаз» включив до свого реєстру 8,8 млн нових клієнтів: як отримати і сплатити рахунок

«Нафтогаз» включив до свого реєстру 8,8 млн нових клієнтів і пояснив, як отримати і сплатити рахунок за спожите блакитне паливо. Відповідне повідомлення оприлюднене на офіційному сайті компанії «Нафтогаз», передає NNS.

З 1 травня 2022 року до реєстру клієнтів ГК «Нафтогаз України» включено 8,8 млн українських домогосподарств. Нові клієнти будуть отримувати послуги за однією з найвигідніших цін на ринку — 7,96 грн/куб. м (з ПДВ, без вартості транспортування), – йдеться у повідомленні.

Увагу громадян звертають на те, що споживачі, які раніше отримували природний газ від 17 постачальників під брендом «ТВІЙ ГАЗЗБУТ» і ТОВ «Одесагаз-Постачання» і робили оплати через 104.ua, отримають рахунки за травень від ГК «Нафтогаз України». Укладати додаткові договори не потрібно, адже перехід відбувся автоматично.

Отримати рахунок за спожитий газ у травні можна кількома зручними способами, зокрема:

в особистому кабінеті на my.gas.ua (номер особового рахунку можна отримати в чатботі або у контакт-центрі);

у чатботі GASUA у Viber, Telegram і NaftogazGasSupply у Facebook Messenger;

«Укрпоштою» після 20-го числа поточного місяця, лише в тих регіонах, де відсутні активні бойові дії.

ГК «Нафтогаз України» пропонує своїм клієнтам кілька зручних способів оплати рахунку:

За реквізитами:

ТОВ «ГАЗОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНІЯ «НАФТОГАЗ УКРАЇНИ»

ЄДРПОУ: 40121452

IBAN: UA893004650000000260323012042 в АТ «Ощадбанк» м. Києва

МФО 300465

Онлайн:

в особистому кабінеті на my.gas.ua (номер особового рахунку можна отримати в чатботі або у контакт-центрі);

у чатботі GASUA у Viber, Telegram і NaftogazGasSupply у Facebook Messenger;

через сайти та мобільні додатки банків;

за допомогою платіжних систем (Portmone, LiqPay, EasyPay, iPay, Apple Pay, Google Pay).

Офлайн:

через платіжні термінали самообслуговування;

у будь-якому відділенні банку;

через відділення Укрпошти або Нової пошти.

Компанія формує платіжки щомісяця 10–15-го числа. Сума до сплати розраховується на основі даних про спожитий газ, які передає ваш оператор ГРМ (облгаз).

При оплаті за газ в особистому кабінеті на my.gas.ua або в чатботі GASUA до 15-го числа нараховується знижка 1 %. Клієнт зможе використати її під час наступного платежу.

Контакт-центр «Нафтогазу»