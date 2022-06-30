Як новим клієнтам НАФТОГАЗУ повернути гроші, сплачені старому постачальнику і як діяти надалі

З 1 травня 2022 року понад 10 мільйонів споживачів, які до цього обслуговувалися 17-ма компаніями облгазів, отримують блакитне паливо від ГК «Нафтогаз». Більшість клієнтів, не володіючи інформацією, сплатили за отриманий газ у травні старому постачальнику. Як новим клієнтам НАФТОГАЗУ повернути гроші, розповіли у компанії, передає NNS.

Також «Нафтогаз» надав роз’яснення і з приводу інших важливих питань.

На офіційному сайті компанії зазначають, що попередні постачальники газу виставили рахунки за попередній період, хоча з 1 травня 2022 року понад 10 млн українських домогосподарств отримують газ від ГК «Нафтогаз України». На жаль, чимало людей сплатили травневі суми за ненадані послуги попереднім постачальникам. Саме тому ГК «Нафтогаз України» інформує клієнтів, як повернути переплату.

Кому платити за газ?

З 1 травня 2022 року понад 10 млн українських домогосподарств отримували газ від Нафтогазу. Саме тому, рахунки за спожитий газ у попередньому періоді мають бути оплачені до ГК «Нафтогаз України».

Є інформація, що переплата від попереднього постачальника буде автоматично переведена до ГК «Нафтогаз України», вірно?

На жаль, дієвого механізму щодо переводу коштів між компаніями не існує.

Що робити з переплатою?

У «Нафтогазі» радять кожному клієнту звернутись до попередньої газопостачальної компанії та написати заяву на повернення переплати. Зазвичай до заяви на повернення коштів платнику необхідно додати копію паспорта, ідентифікаційного номера та повних банківських реквізитів власного карткового рахунку (з зазначенням IBAN, МФО, ЄДРПОУ банку). Вищевказані документи необхідно надіслати за адресою для листування попереднього постачальника. Для більш точної інформації щодо переліку документів для повернення переплати рекомендують звернутися по попереднього постачальника.

Коли повернуть переплату?

Попередня газопостачальна компанія протягом 14 (максимально 30) календарних днів, має надати вам відповідь та повернути переплату. Проте в умовах воєнного стану терміни повернення можуть бути інші.

Як надалі отримувати рахунки і сплачувати за отриману послугу

З 1 по 5 число кожного місяця усі користувачі газу мають передавати показання газового лічильника. Це необхідно робити, щоби отримувати коректні нарахування у майбутніх рахунках за доставку та спожитий газ.

Акцентуємо вашу увагу, що облік газу – зобов’язання та відповідальність оператора ГРМ (облгазів). Працівники саме цих компаній періодично приходять до вас знімати дані лічильника, перевіряти стан газового обладнання тощо. Газопостачальна компанія «Нафтогаз України» здійснює постачання природного газу побутовим споживачам та не збирає показання лічильників, – йдеться у повідомленні «Нафтогазу».

Передати показання можна кількома зручними способами:

На сайті або в чатботі вашого облгазу.

Зателефонувавши до контакт-центру вашого облгазу.

У платіжці за розподіл газу, вказавши перші п’ять цифр на чорному фоні та дві на червоному.

Також можна передавати показання своїх газових лічильників SMS-повідомленням на короткий номер 7104. Заповнювати SMS слід наступним чином: спочатку зазначити номер особового рахунку (складається з 10 цифр), а потім через пробіл показання лічильника (до 5 цифр). Якщо повідомлення заповнене без помилок, то незабаром після його відправки прийде відповідь.

Який діє тариф

Тариф на газ для побутових клієнтів залишається незмінним

З 1 травня 2022 року до реєстру Газопостачальної компанії «Нафтогаз України» підключені 8,8 млн українських домогосподарств. Усі ці клієнти вже отримують газ відповідно до річного тарифного плану «Фіксований» з однією з найвигідніших цін на ринку — 7,96 грн/куб. м (з ПДВ, без вартості транспортування). Ціна актуальна та діє до 1 травня 2023 року.

Відповідне рішення ухвалив Оператор газотранспортної системи України та Міністерство енергетики України №198 від 08.06.2022. Звертаємо увагу, що станом на 25 червня 2022 року, в реєстрі постачальника «останньої надії» відсутні побутові споживачі.

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