В сеть попало видео парной «работы» воровок в Покрове. Помогите установить личности!

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В Покрове разыскивают двух женщин, которые совершили кражу в одном из магазинов. В сеть выложили видео парной работы. Его NikopolNews нашел на страничке Орджосити.Согласно информации, полученной NikopolNews , инцидент произошел 27 декабря в магазине «Мясо»

В Покрове разыскивают двух женщин, которые совершили кражу в одном из магазинов. В сеть выложили видео парной работы. Его NikopolNews нашел на страничке Орджосити.

Согласно информации, полученной NikopolNews , инцидент произошел 27 декабря в магазине «Мясо» возле «большого» АТБ. Одна из женщин «заговаривает» зубы продавцу, а вторая в это время вытаскивает телефон из кармана покупательницы.

Пострадавшая заявление о краже в полицию написала.

Если у вас есть какая-либо информация об этих женщинах, просьба позвонить +380967822066 ИЛИ 102

Автор: Екатерина Андрус