Сьогодні всі говорять про складнощі з водою, опаленням та електроенергією, які виникли в Україні через постійні обстріли росіян. НСН розповість, як зігрітися без опалення та світла. Ниже – поради тих, хто раніше залишався взимку без опалення через аварії, а також від досвідчених мандрівників, яким доводилося виживати у найскладніших умовах.

Загальні правила

Відкривай штори у сонячний день. Сонце нагріє повітря через вікно.

Постійно рухайтесь

Зігрівайтесь зсередини – пийте гаряче (якщо ви грітимете воду на відкритому вогні, завжди набирайте окріп у термоси)

Як зігрітись без опалення та електрики

Перевірте будинок/квартиру на втрату тепла

Існує спеціальна людина, яка може перевірити та підтягнути механізми вікон, щоб вони закривались щільно і не було протягів.

Також варто перевірити гумові утеплювачі всередині вікон, за потреби їх замінити.

Якщо вікна дерев’яні, їх можна замінити.

Зрозуміло, що зараз коштів на такий грунтовний “ремонт” банально може й не бути. Війна принесла дуже багато руйнування, змін зазнав і ринок праці, втрачено було щонайменше 5 мільйонів робочих місць. Люди активно шукають роботу і не завжди вона приносить достатні кошти. Тому зайві гроші на таке утеплення є не в усіх.

На такий випадок є більш бюджетний варіант. Потрібно хоча б проклеїти вікна: обробити їх герметиком, використати ущільнювач. Це дозволить запобігти не тільки втраті тепла, а й не пропустить холодне повітря у кімнату. За радіаторами, якщо буде опалення, – поставити термоекран із утеплювача з фольгою, щоб стіни втрачали менше тепла.

Умови обмеженого простору

Якщо ситуація критична, оберіть одну кімнату, в якій будуть жити всі. Концентровані зусилля з її обігріву матимуть більше успіху, ніж утеплювати декілька кімнат. Плюс вона буде обігріватись теплом декількох тіл.

Можна розкласти намет в кімнаті та облаштувати в ньому спальні місця. У наметі температура буде на кілька градусів вища.

Одяг

Фліски усіх видів і форм та термобілизна. Забудьте про простий домашній одяг, він має стати дуже утепленим і багатошаровим.

Зверніть також увагу, що є устілки для взуття з підігрівом, заряд котрих може забезпечити powerbank. Звісно, в умовах перебоїв з електропостачанням подумайте, чи будете витрачати заряд саме на обігрів ніг, але краще і їх мати під рукою.

Спальники

Краще брати максимально зимові, які ви зможете знайти і які дозволяє ваш бюджет.

Подбайте також про теплі зимові ковдри, вони зайвими не будуть.

Килими

Так, килими на стінах грали не тільки декоративну роль, а ще й допомагали зберегти тепло. Розпочніть хоча б із підлоги та запасіться килимами.

Грілка

Пояснювати не варто, але знай, що є сольові (або хімічні) грілки, всередині яких є місткість із хімікатом. Такі грілки працюють від 30 хв до 4 годин, і після кип’ятіння вони готові до використання знов.

Лайфхаки “з народу”

Вони можуть бути небезпечними, тому зважайте на ризики!

Зігріта цегла

Розігріти на вогнищі декілька цеглин, потім їх гарячими покласти у відро чи залізний таз і занести в кімнату. Ставити потрібно також на цеглини, щоб не пропалити підлогу.

Глиняна батарея

Купіть декілька глиняних горщиків для квітів, бажано не пофарбованих і з дренажним отвором на дні. Ставите декілька свічок-таблеток або невисоких звичайних свічок та накриваєте їх горщиком. Сам горщик нагрівається і віддає тепло в кімнату. Але слідкуйте за пожежною безпекою і щоб полум’я свічки не обпалювало постійно сам горщик.

Джерело: ТСН

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