Що їсти і пити, коли холодно – їжа, яка зберігає тепло

Українці сьогодні переживають неабиякі випробування. Росія хоче зламати наш дух, примусити до капітуляції, тому, програючи на полі бою, розпочала жорстоку війну з мирним населенням – дітьми, жінками, літніми людьми. 23 листопада внаслідок ракетних атак агресора в Україні стався блекаут. Країна занурилася у темряву, в багатьох домівках зникло тепло. Але ми маємо витримати і не дати жодного шансу терористам перемогти нас. NNS розповість, як підтримати організм: що їсти і пити, коли холодно.

Нижче – поради професійного дієтолога. Скористайтеся ними по мірі можливості.

Щоб не мерзнути, зверніть увагу на наступні пункти:

Збільшіть вживання білкової їжі: яйця, сир, молочні продукти, нежирне м‘ясо та м‘ясо птиці, риба, у тому числі, жирна морська риба, морепродукти. Не забувайте про рослинні джерела білку – нут, квасоля, чечевиця, горох.

Не пропускайте сніданок. Ранкова їжа має бути повноцінною, містити білок, зелені листкові овочі, “правильні” жири.

На обід – тепла їжа. Ідеально додати в обідню тарілку варену рибу, м‘ясо птиці, овочі.

Достатнє пиття. Під час холодної температури для підтримання терморегуляції підвищуються витрати води. Тому так важливо пити достаньо рідини – трав‘яні чаї, зелений чай, чорний чай з молоком, настій шипшини, натуральні компоти, узвар, журавлиновий морс. Напої краще пити без цукру, у гарячому та теплому вигляді.

Утримайтеся від холодних напоїв, які можуть сприяти охолодженню організму та пригнічувати перетравлювання їжі.

Щодо вуглеводів – перевагу слід надати так званим складним полісахаридам, засвоєння яких проходить досить повільно: свіжі овочі, крупи, фрукти, хліб з цільного зерна.

Вживайте натуральні жири: молочні продукти, м’ясо, сало, жирна морська риба, олії (оливкова, лляна, виноградна, кунжутна, рапсова), горіхи та насіння.

Вживайте продукти, які здатні стимулювати активність БУРОГО ЖИРУ.

Бурий жир – це особливий тип жирової тканини, основною функцією якої є термогенез, тобто вироблення тепла.

Отож, бурий жир стимулюють:

Метилксантини

Найбільш поширеними джерелами є кофеїн та шоколад. Шукайте шоколад з високим вмістом какао. Шматочок вдень, не більше!

Катехіни

Знаходяться в зеленому та менше у чорному чаї, плодах та ягодах. Щож, гаряче горнятко зеленого чаю вас точно зігріє!

Капсиноїди

Можна знайти в червоному стручковому солодкому перці чилі, та є в приправі – чилі порошку.

Капсаїцин активізує шкірні теплові рецептори та полімодальні ноціцептори, створює відчуття тепла в організмі та сприяє утворенню ендорфінів у мозку, які покращують настрій (János Szolcsányi, 2015).

Ресвератрол

Знайдений у винограді, ягодах, горіхах і червоному вині. Сушений виноград, ягоди та горіхи – чудова легка закуска.

А от спирт у червоному вині підвищує ризик переохолодження, тому вино прибережіть на теплішу погоду.

Також у раціон можна додати цибулю, імбир, спеції – тмин та куркуму.

Важливо!

Якщо холодно, намагайтеся більше рухатися: ходіть пішки, робіть щогодинні перерви при сидячій роботі.

Повноцінний сон забезпечить ваш організм силами підтримувати постійну регуляцію температури тіла і не замерзати.

Загальна гіпотермія може призвести до серйозних наслідків – хронічні запальні захворювання дихальних шляхів, сечовидільної, репродуктивної системи. А правильна їжа, повноцінний сон, достатнє пиття та фізична активність – дасть змогу відчувати себе комфортніше.

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