Інвертор – вся правда про «доступне» світло під час блекаутів-2022

Зараз в інтернеті багато порад з приводу альтернативної електрики. Попит пов’язаний з тим, що у зв’язку з російською агресією енергосистема країни дуже постраждала, і це потягнуло за собою відключення електрики в оселях українців. У цьому матеріалі мова піде про інвертори.

Інвертор

Потужність

Акумулятор

Сума

Коротко про “диво” – інвертор

Перше, що треба зробити, це замислитися над тим, навіщо він вам.

Припустимо такий мінімум благ цивілізації для людини, яка хоче бути на зв’язку, в теплі і працювати вдома онлайн (у відповідності до ваших потреб можна якийсь пункт викреслити, що збільшить час отримання благ):

Газовий котел Заряд гаджетів Ноутбук 1шт. (про системний блок мовчимо, він більш енерговитратний ) Одна лед-лампа.

Рахуємо потужність цих приладів:

Газовий котел – 75 Вт Заряд гаджетів + один айкос – 65 Вт. Ноутбук 1шт. – найпростіший в режимі енергозбереження 45 Вт. Одна лед-лампа – 7 Вт.

= 192 Вт

Далі припускаємо, що електрики у вас немає 4 години. Натомість її присутність не більш 5 годин.

Маючи ці цифри, спробуємо підібрати під них обладнання.

1. Інвертор (чистий синус з функцією заряду АКБ) – 14000 грн.

2. Акумулятор (трохи тексту для розуміння):

Акумулятор може бути будь–який. Але є велике АЛЕ.

Звичайний «тяговий» свинцево-кислотний автомобільний – категорично не для цих речей. У нього велика короткочасна потужність, але він не полюбляє довгий розряд.

Не буду пояснювати що таке AGM, GEL, Li-FePO4…

Якщо коротко, то так: в нашому випадку має таке значення, як припустима глибина розряду АКБ. Тобто. До скількох вольт можна розряджати акумулятор.

Припустимий розряд АКБ

AGM – 10%

GEL – 12%

Li-FePO4 – 22%

Що таке сульфатація, пропустимо для скорочення статті.

Беремо середній і більш придатний для цих цілей АКБ – GEL – 17000 грн. (краще Li-FePO4, але вартість буде втричі вищою)

3. Кабель та інше – 350 грн.

У сумі ми маємо – 31350 грн.

Ще трохи цифр:

Середня споживана потужність – 192 Вт

Напруга АКБ – 12 В

Глибина розряду – 12% (якщо розряджати більше, то АКБ вийде з ладу дуже швидко)

Знос АКБ – 0%

ККД інвертора – 95%

= Приблизний час роботи – 4 год. 16 хв.

А далі ще АЛЕ – 4 годин, коли є мережева електрика, для повного заряду не вистачить.

На цьому вся правда і закінчується. Залишилося тільки відповісти собі на питання: чи варті ці затрати мети? Можна прорахувати, скільки вам коштуватиме така електрика на годину.

Так, якщо ви працюємо вдома, ваша робота залежить від електроенергії і приносить високий дохід або дуже важлива для вас, цей варіант має право на життя.

АЛЕ, важливий нюанс – якщо мова про роботу в інтернеті, то ще треба врахувати, що разом з електрикою часто зникає і доступ до мережі, тому слід додати 50 000 грн. на старлінк (від Маска) і скоротити час користування описаною системою на 60 Вт, що дорівнює мінус ще годину. Тобто вистачить лише на 3 години.

Хто думає, що якщо докупивши сонячні панелі, контролер заряду до них (ще + 10 000 грн. для цієї конфігурації), то це «не те пальто». Взимку вони не допоможуть вам зарядити акумулятор, адже потребують сонця.

Про те як можна опалювати приміщення за відсутності електрики, я напишу у наступній статті. Одразу скажу, це не шаровий метод, але він має право на життя.

Всім миру і хай скоріше ліквідується наш спільний ворог. Слава Україні! Слава ЗСУ! Слава комунальникам та енергетикам!

По всій Україні розгорнули пункти незламності, де є світло, тепло, інтернет, мобільний зв’язок

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