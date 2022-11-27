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Інвертор – вся правда про «доступне» світло під час блекаутів-2022

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Інвертор - вся правда про «доступне» світло

Зараз в інтернеті багато порад з приводу альтернативної електрики. Попит пов’язаний з тим, що у зв’язку з російською агресією енергосистема країни дуже постраждала, і це потягнуло за собою відключення електрики в оселях українців. У цьому матеріалі мова піде про інвертори.

Інвертор
Потужність
Акумулятор
Сума

Коротко про “диво” – інвертор

Перше, що треба зробити, це замислитися над тим, навіщо він вам.
Припустимо такий мінімум благ цивілізації для людини, яка хоче бути на зв’язку, в теплі і працювати вдома онлайн (у відповідності до ваших потреб можна якийсь пункт викреслити, що збільшить час отримання благ):

  1. Газовий котел
  2. Заряд гаджетів
  3. Ноутбук 1шт. (про системний блок мовчимо, він більш енерговитратний )
  4. Одна лед-лампа.

Рахуємо потужність цих приладів:

  1. Газовий котел – 75 Вт
  2. Заряд гаджетів + один айкос – 65 Вт.
  3. Ноутбук 1шт. – найпростіший в режимі енергозбереження 45 Вт.
  4. Одна лед-лампа – 7 Вт.

= 192 Вт

Далі припускаємо, що електрики у вас немає 4 години. Натомість її присутність не більш 5 годин.

Маючи ці цифри, спробуємо підібрати під них обладнання.

  1. Інвертор (чистий синус з функцією заряду АКБ) – 14000 грн.

  2. Акумулятор (трохи тексту для розуміння):

Акумулятор може бути будь–який. Але є велике АЛЕ.
Звичайний «тяговий» свинцево-кислотний автомобільний – категорично не для цих речей. У нього велика короткочасна потужність, але він не полюбляє довгий розряд.
Не буду пояснювати що таке AGM, GEL, Li-FePO4…

Якщо коротко, то так: в нашому випадку має таке значення, як припустима глибина розряду АКБ. Тобто. До скількох вольт можна розряджати акумулятор.

Акумулятори - які бувають і чим відрізняються

Припустимий розряд АКБ

AGM – 10%
GEL – 12%
Li-FePO4 – 22%

Що таке сульфатація, пропустимо для скорочення статті.

Беремо середній і більш придатний для цих цілей АКБ – GEL17000 грн. (краще Li-FePO4, але вартість буде втричі вищою)

  3. Кабель та інше – 350 грн.

У сумі ми маємо  – 31350 грн.

Ще трохи цифр:

  • Середня споживана потужність – 192 Вт
  • Напруга АКБ – 12 В
  • Глибина розряду – 12% (якщо розряджати більше, то АКБ вийде з ладу дуже швидко)
  • Знос АКБ – 0%
  • ККД інвертора – 95%

= Приблизний час роботи – 4 год. 16 хв.

А далі ще АЛЕ – 4 годин, коли є мережева електрика, для повного заряду не вистачить.

На цьому вся правда і закінчується. Залишилося тільки відповісти собі на питання: чи варті ці затрати мети? Можна прорахувати, скільки вам коштуватиме така електрика на годину.
Так, якщо ви працюємо вдома, ваша робота залежить від електроенергії і приносить високий дохід або дуже важлива для вас, цей варіант має право на життя.
АЛЕ, важливий нюанс – якщо мова про роботу в інтернеті, то ще треба врахувати, що разом з електрикою часто зникає і доступ до мережі, тому слід додати 50 000 грн. на старлінк (від Маска) і скоротити час користування описаною системою на 60 Вт, що дорівнює мінус ще годину. Тобто вистачить лише на 3 години.

Хто думає, що якщо докупивши сонячні панелі, контролер заряду до них (ще + 10 000 грн. для цієї конфігурації), то це «не те пальто». Взимку вони не допоможуть вам зарядити акумулятор, адже потребують сонця.

сонячна панель взимку

Про те як можна опалювати приміщення за відсутності електрики, я напишу у наступній статті. Одразу скажу, це не шаровий метод, але він має право на життя.

Всім миру і хай скоріше ліквідується наш спільний ворог. Слава Україні! Слава ЗСУ! Слава комунальникам та енергетикам!

По всій Україні розгорнули пункти незламності, де є світло, тепло, інтернет, мобільний зв’язок

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