Готуємся до зими: зарядний пристрій для інвертора

Коли мова йде про альтернативне джерело живлення багато хто одразу думає про інвертор. Це дійсно один з доступних варіантів забезпечення електроенергією. Але не все так просто, як здається. Далі трохи про один з нюансів, про зарядний пристрій. Подробиці розповів мандрівник і технар з Нікополя на своєму сайті Vanlife-UA.

Коли людина обирає собі інвертор, вона дивиться на його потужність. Тобто, яку потужність він може максимально видавати. Далі цілком логічно, це підібрати потужний акумулятор до нього. Бо мати потужний інвертор, а до нього 60 амперний акумулятор, це безглуздо. Бо під’єднавши навантаження у 2 кіловати, ви будете мати електрику не більше 6 хвилин.

Висновок простий – потрібен потужний АКБ. Але яким чином його заряджати? Тут є два варіанти. Або купувати інвертор з вбудованим зарядним, або купувати зарядний пристрій окремо.

У першому варіанті, це буде скоріш за все у вас вже мати назву не інвертор, а ДБЖ (джерело безперебійного живлення). Але в ньому сто відсотків буде слабка зарядка. Вона буде або перегріватися і потім згорить, або буде недозаряджати, або дуже довго заряджати.

Другий варіант, це купити окремо зарядку. Але давайте підрахуємо дещо.

Наприклад ви підібрали собі АКБ на 150А. Відповідно зарядний струм до нього має бути 15А. Далі треба розраховувати запас потужності зарядного пристрою. Тобто, зарядний пристрій у вас має мати потужність мінімум у 30А.

Все, дали починаємо гуглити і шукати те, що вам треба. Ціна буде починатися з 3000 грн. Але це буде кіт у мішку.

Тому я пішов своїм, інакшим шляхом – я зробив потужну зарядку самотужки.

Спочатку беремо блок живлення. Потім до нього контролер заряду сонячний 40А MPPT 12/24В.

Далі додам на всяк випадок схему підключення.

Все це можна розмістити у металевий бокс з отворами для охолодження.

Посилання на компоненти для приклада:

Всі переваги і нюанси використовування контролера і блоку живлення читайте в описі до товару.

В мене в автобудиночку, майже все так і реалізовано. Тільки в мене ще стоїть реле перемикання аварійного живлення. Це для того, щоб автоматично перемикалося при знеструмленні на інвертор і навпаки. Але це вже інша тема.

Безпечних вам подорожей!

Рініше “Новини України – НСН” писали: Чому встановлення сонячних електростанцій для дому вигідно