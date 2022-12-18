Підсвітка для унітазу і лампа Шрейдер: що допомагає українцям виживати без світла – досвід реальних людей

Росія продовжує бити по енергоінфраструктурі України ракетами, здійснивши 16 грудня вже дев’яту масовану атаку. Країна-терорист прагне залишити нас без світла, занурити нас у темряву та холод, аби деморалізувати, зламати волю до боротьби. Але українців так просто не візьмеш, і вже навіть деякі російські пропагандисти визнають: такі атаки лише загартовують нас, роблять злішими і гнучкішими. Ми швидко пристосовуємося до нових реалій, знаходимо вихід із різних ситуацій і намагаємося отримувати задоволення від життя за будь-яких обставин. У цьому матеріалі НСН розповість, які прилади допомагають українцям відчувати себе без світла більш-менш комфортно.

Інформацію ми збирали у соцмережах, де люди діляться своїм досвідом. І мова тут піде не про генератори, акумулятори, інвертори або Старлінк, наявність, яких, звісно, дуже підвищує якість життя під час відключень, але ж і коштують такі речі не дешево. До того ж, зараз не завжди можна швидко їх купити. Мова піде про більш прості і доступні штуки, які реально придбати вже зараз і зробити своє життя трохи світлішим.

Отже, які штуки допомагають українцям переживати відключення світла

Свічки

Вибір свічок нині просто величезний. Вони є у продажу на будь-який смак і гаманець. Дають світло, створюють романтичну атмосферу, якщо великі, то можуть використовуватися у якості обігрівача і навіть допомагати у приготуванні гарячих страв.

Багато хто рекомендує насипні свічки. Вони дешевші, ніж звичайні, дуже яскраві і дають тепло.

Плюси таких свічок

Насипні свічки – це чистий вогонь. Екологічно чисті свічки, при горінні не виділяють диму і запаху, а найголовніше – не виділяють шкідливих речовин.

Довго палають. 100 грам воску та 5 см гніту буде достатньо для горіння свічки протягом 8 годин.

Як нові. Свічку приємно використовувати багаторазово: згасив свічку — видалив ванночку застиглого воску. Нова свічка готова.

Дешевше, ніж на батарейках. Вартість горіння таких свічок всього 1,5 гривні на годину, а це дешевше, ніж використання світлодіодних свічок.

Огарки, які залишаються після використання свічок можна повернути продавцю на переробку у нові гранули.

Мінуси будь-яких свічок

Можуть залишатися плями від воску чи сам віск, якщо користуватися не дуже охайно.

Висока пожежонебезпечність. Якщо в родині є маленькі діти або тварини, чи ви не впевнені у тому, що зможете завжди зберігати пильність, краще відмовитися від використання свічок.

Як безпечно користуватися свічками – поради ДСНС

Не паліть свічки до кінця, якщо ставите свічку на стіл без свічника — залишайте недогарок довжиною 2-3 см.

Розташовуйте свічки на відстані 10 см між собою.

Використовуйте невисокі, стійкі свічники, зроблені з металу.

Гірлянди

Гірлянди в цьому році не святкова прикраса, а спосіб забезпечення освітлення у приміщенні. Українці масово купують гірлянди, які живляться від пауербанку і споживають електроенергію дуже заощадливо, або ж на батарейках.

Якщо придбати довгу гірлянду і обмотати нею всю кімнату, у ній буде світло, і бонусом – святкова атмосфера.

Проте, якщо гірлянда працює на батарейках, то досвідчені люди радять не купувати дуже довгу, бо гарно світить вона лише добу-дві, а потім ефективність падає. Оптимальний варіант – триметрова гірлянда.

Лампи

Їх, як і свічок, існує дуже багато видів.

Лампи з детектором руху. Дуже зручні прилади, які вмикаються, коли людина наближається до них. Такі лампи працюють на батарейках, яких може вистачити на декілька тижнів – місяць.

Акумуляторні лампи з прищіпкою. Має USB, через який можна заряджати від ноутбуку. Передбачають різні рівні освітлення та яскравість.

Лампа Шнайдер – заряджається і від електрики, і від сонячної батареї, і від неї можна підзарядити гаджет.

Круглі лампочки на батарейках, які клеїться над робочою поверхнею кухні і вмикаються натисканням

Світлодіодні настільні лампи, які можна підключати до павербанку. Дозволяють читати, писати, працювати.

Підсвітка для унітазу

Простий і доступний у плані ціни засіб, який має датчик руху і вмикається, коли людина заходить до вбиральні.

Ліхтарі

Ліхтарі на магніті чіпляють там, де необхідна підсвітка – на кухні, у ванній кімнаті, біля ліжка у спальні тощо. Тут вже у кожного свої пріоритети. Заряджаються вони від USB.

Ліхтарі на кліпсі можна почепити на одяг, аби освітлювати собі дорогу у темряві.

Налобні ліхтарі на батарейках. З ними зручно готувати їжу, читати тощо.

Шапки з лихтариком – заряджаються від USB, дозволяють зручно пересуватися вулицею в темряві.

Як урізноманітнити дозвілля без світла

Портативні колонки

Допомагають урізноманітнити дозвілля, коли немає електрики та інтернету. В колонку можна заздалегідь закачати музику, казки для дітей тощо. Заряджаються вони від USB. Заряд тримають достатньо довго.

Електронні книжки – тут без додаткових пояснень.

Щоб зігрітись, коли відсутнє опалення, українці використовують найрізноманітніші засоби – від пляшок з гарячою водою до теплових пушок. А готувати без електрики, якщо житло не газифіковане, дозволяють туристичні газові плитки тощо.

З кожним днем засобів, які допомагають українцям пережити важкі часи, на ринку з’являється все більше. Щоправда, оскільки вони користуються великим попитом, не завжди просто їх купити. Крім того, на деякі товари ціни зросли в рази у порівнянні, скажімо, з літом. Але ми все одно знаходимо можливість зробити своє життя світлішим і затишнішим. І, звісно ж, не збираємось здаватися.

Звісно ж, тут зібрані не всі варіанти засобів. Діліться своїм досвідом в коментарях у соцмережах:

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