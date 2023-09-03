Він каже, що Україна переможе: ГУР показало російського пілота, який пригнав нам Мі-8

ГУР показало російського пілота, який пригнав нам Мі-8, оприлюднивши відео з ним, передає НСН. Військовий каже, що Україна переможе.

Головне управління розвідки (ГУР) показало російського пілота, який передав Україні гелікоптер Мі-8АМТШ в ході спеціальної операції ГУР «Синиця».

Нагадаємо, разом з пілотом на борту знаходилось два члени екіпажу, їх ліквідували бійці ГУР. Вони були не в курсі що летять на підконтрольну територію України. А от пілот, завербований українською розвідкою, зробив це навмисно. Таку операцію наші захисники реалізували вперше. Її підготовка тривала півроку. В результаті Україні вдалося захопити російський гелікоптер Мі-8АМТШ та обладнання, яке він перевозив.

Ніхто не хоче цієї війни. Ось побачите, коли Україна переможе, це лиш питання часу, — каже у відео російський пілот

Він каже, що Україна переможе: відео

Повне відео анонсу – нижче. А сам фільм “Збиті льотчики росії” із циклу “Воєнна розвідка України” буде в ефірі національного телемарафону у неділю, 3 вересня 2023 року о 22:15.

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