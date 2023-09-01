Головне управління розвідки Міністерства оборони України показало відео, на якому видно, як літак і два російських гелікоптери намагаються збити український дрон у тимчасово окупованому Криму.

Відео зʼявилось у соцмережах ГУР, повідомляє НСН.

На ньому український БПЛА, який летить в районі мису Тарханкут, переслідують одразу два бойові гелікоптери та один літак.

Попри безперервний вогонь наш безпілотник вийшов неушкодженим з «поля бою» та успішно повернувся на базу.

«Криворукі якісь…», прокоментував ситуацію оператор БПЛА.

У розвідці зазначили, що їхні дрони дедалі частіше виходять неушкодженими не тільки після зустрічі з окупаційними ППО, але й під час прямого зіткнення з ворожою авіацією.

Раніше ми писали, що в Україні розпочинаються випробування нового розвідувального дрона Gekata.

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