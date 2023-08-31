Президент України Володимир Зеленський повідомив про успішне застосування далекобійної зброї українського виробництва, яка уразила ціль за 700 кілометрів.

Про це Зеленський повідомив за результатами щоденної селекторної наради з очільниками міністерств та головнокомандувачем ЗСУ Валерієм Залужним, передає НСН.

“Заслухав доповідь Головкома про ситуацію на полі бою. Оборонні та наступальні дії. Наш рух уперед не зупиняється.

Міноборони – про надходження зброї та боєприпасів. Зокрема, отримання великої партії броньованих “медеваків” – те, що зараз дуже потрібно.

Мінстратегпром – про власне виробництво. Успішне застосування нашої далекобійної зброї: ціль уражена за 700 кілометрів!

Мінінфраструктури готує наступні кроки в межах “зернового коридору”. Кабмін, наш Офіс працюють над підготовкою до зими: енергетична система, Пункти Незламності, бомбосховища.

МВС відзвітувало про ліквідацію наслідків ворожих обстрілів, безпекову ситуацію перед стартом нового навчального року.

І звичайно ж, звіти розвідок про військові та політичні кроки наших ворогів. Тримаємо все під контролем. Продовжуємо роботу”, – йдеться в повідомленні.

Імовірно, йдеться про ураження безпілотниками літаків Іл-76 на аеродромі в Пскові. Від цього російського місті до кордону України по прямій — близько 700 кілометрів.

Раніше, представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов повідомив про знищення чотирьох важких військово-транспортних літаків Іл-76 у Пскові. Скільки ще суден було пошкоджено — уточнюється

Зазначимо, що у Пскові розташований аеропорт спільного базування, тобто там розміщені як цивільні, так і військові літаки. Відомо, що на аеродромі базується 334 військово-транспортний авіаційний полк 18 дивізії військово-транспортної авіації рф.

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