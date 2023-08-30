В ГУР розповіли, скільки літаків знищено на аеродромі Пскова 30 серпня (відео)

В ГУР розповіли, скільки літаків знищено на аеродромі Пскова. Інформацію надав представник Головного управління розвідки МО Андрій Юсов, передає НСН.

Скільки літаків знищено на аеродромі Пскова 30 серпня

В ГУР МО підтверджують знищення чотирьох військово-транспортних Іл-76 у російському Пскові цієї ночі. При цьому ще кілька таких літаків пошкоджені.

Про це Андрій Юсов сказав у коментарі РБК-Україна.

“На аеродромі у Пскові були вражені ворожі об’єкти. Були вибухи, внаслідок яких було знищено чотири Іл-76 і ще декілька – пошкоджено”, – сказав Юсов

Він зазначив, що наразі інформація уточнюється, в тому числі і щодо втрат особового складу противника.

Але оскільки це був нічний час, то втрати особового складу, якщо і були – то були незначні. Це було ураження з використанням спецтехніки і роботою відповідних груп на території і з території держави-агресора, – додав Юсов

Зазначимо, що відповідальність за атаку на Псков ГУР на себе офіційно поки що не брала.

А ми нагадаємо, як це було. Ось так палали російські літаки на аеродромі Пскова вночі 30 серпня.

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