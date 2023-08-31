Комплекс радіотехнічної розвідки Gekata з дальністю виявлення цілей до 450 км вже до кінця цього року має пройти випробування та з’явитись на полі бою. Про це повідомили розробники із науково-виробничого центру Інфозахист, передає НСН.

В Україні розпочинаються випробування нового розвідувального дрона Gekata

Авіаційний комплекс радіотехнічної розвідки Gekata, інтегрований у безпілотний комплекс PD-2 від іншої української компанії “Укрспецсистемз”, має надати Силам оборони нові можливості в сфері розвідки.

Завдяки високому положенню антени комплексу під час польоту, горизонт приймання сигналу суттєво розширюється, що дозволить виявляти джерела електромагнітних випромінювань на відстанях у сотні кілометрів. Втім, як кажуть самі розробники, ці характеристики потребують перевірки у польових умовах.

“Так, плануємо бойове застосування до кінця року. Потім виготовлення повноцінного комплексу з декількох БПЛА“, — повідомляють представники компанії.

Можливості дрона Gekata

У комплексі розробники підкреслюють його універсальність і високу продуктивність.

“На відміну від західних систем, які забезпечують тільки одну задачу, це повноцінний засіб який виконує дві задачі: збирання нових сигналів ворожих радіотехнічних засобів, а також класифікація вже відомих засобів і визначення їх позицій“, — кажуть у компанії.

Gekata здатна в пасивному режимі виявляти низку радіосигналів, включаючи сигнали від ворожих радіолокаційних систем та станцій РЕБ. Система може одночасно відстежувати до 200 рухомих цілей в радіусі 360 градусів.

Комплекс здатен виявляти і класифікувати сигнали ворожих засобів, визначаючи їх приналежність. Він автоматично порівнює детектований сигнал з базою сигнатур і повідомляє оператора про те, чи це сигнал радіолокаційної станції зенітного комплексу “Бук”,”Оса”, С-300 або ж навіть винищувача МиГ-31.

“Наразі для розвідувального комплексу вже зібрана дуже обʼємна база сигналів, яка постійно поповнюється“, — повідомляють розробники.

Також компанія Інфозахист веде розробку наземного комплексу радіотехнічної розвідки з подібними функціями. Передбачається можливість уніфікації обох комплексів в єдину систему, що включатиме наземні станції та станції авіаційного базування. В такий спосіб вони будуть доповнювати один одного і виконувати спільні завдання.

Ще новини України: Тепловізори INFIRAY (IRAY): Вибір професіоналів