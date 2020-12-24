На Днепропетровщине годовалый ребенок подавился шоколадкой и умер

24 груд. 2020
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На Днепропетровщине произошла трагедия – погиб малыш. Об этом NNS  сообщает, ссылаясь на Днепр оперативный.

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Горе пришло в семью жителей поселка городского типа Петриковка. Сообщается, что годовалый ребенок подавился шоколадкой и умер.

По предварительной информации, малыш находился дома и ел шоколадку. Во время приема пищи он шел и споткнулся о порог. Из-за этого плитка шоколадки перекрыла дыхательные пути. В результате ребенок задохнулся.

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Автор: NNS - Національна служба новин

Національна служба новин - Новини України