На Днепропетровщине годовалый ребенок подавился шоколадкой и умер

На Днепропетровщине произошла трагедия – погиб малыш. Об этом NNS сообщает, ссылаясь на Днепр оперативный.

Завантажте мобільний додаток сайту

Горе пришло в семью жителей поселка городского типа Петриковка. Сообщается, что годовалый ребенок подавился шоколадкой и умер.

По предварительной информации, малыш находился дома и ел шоколадку. Во время приема пищи он шел и споткнулся о порог. Из-за этого плитка шоколадки перекрыла дыхательные пути. В результате ребенок задохнулся.