На Днепропетровщине годовалый ребенок подавился шоколадкой и умер

- 24 груд. 2020
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На Днепропетровщине произошла трагедия – погиб малыш. Об этом NNS сообщает, ссылаясь на Днепр оперативный.
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Горе пришло в семью жителей поселка городского типа Петриковка. Сообщается, что годовалый ребенок подавился шоколадкой и умер.
По предварительной информации, малыш находился дома и ел шоколадку. Во время приема пищи он шел и споткнулся о порог. Из-за этого плитка шоколадки перекрыла дыхательные пути. В результате ребенок задохнулся.