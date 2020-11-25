Боєць з Дніпропетровщини повернувся до армії після втрати ноги

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Боєць з Дніпропетровщини повернувся на службу до армії після важкого поранення, в результаті якого він втратив ногу. Про це NNS повідомляє, посилаючись на Depo.Дніпро.

Розвіднику 93-ї бригади ампутували ногу після підриву на вибуховому пристрої у 2018 році Про це йдеться у повідомленні прес-служби 93-ї окремої механізованої бригади Холодний Яр, передає Depo.Дніпро.

У 2018 році розвідник 93-ї бригади Юрій Завєрзаєв із позивним "Змій" підірвався на невідомому вибуховому пристрої під час виходу у "сіру зону" в районі Волновахи. Тоді група розвідки прикривала піхоту, що будувала нові позиції.

Розвідник втратив праву ногу, а ліва, через численні поранення, потребує підтримуючого протезу. Боєць тривалий час лікувався як в Україні, так і за кордоном. Праву ногу йому замінив протез.

Після проходження реабілітації він повернувся до війська.

"Існує багато роботи, яку я можу виконувати так само якісно, як і інші. Я ходив у наряди, чергував на КСП, був днювальним, готував у столовій, коли всі їхали на стрільбище. Без діла не сидів жодного дня",

– каже Юрій.

Згодом він був призначений інструктором.