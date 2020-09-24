На Днепропетровщине сняли с газовой трубы «человека-паука»

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На Днепропетровщине мужчина залез на 11 этаж жилого дома по газовой трубе. Происшествие произошло 23 сентября ночью. Позже выяснилось, что безумец таким образом хотел попасть к своей возлюбленной, которая не желала его видеть, сообщает NNS со ссылкой на newsyou.info.

Сообщается, что мужчина хотел попасть в подъезд, однако консьержка его не пустила по просьбе хозяйки квартиры, к которой планировал наведаться в гости этот «человек-паук». Тогда 29-летний днепрянин решил добраться к возлюбленной любым способом. Для этого он выбрал газовую трубу на внешней стене многоэтажного дома.

Тревогу забили жильцы, когда увидели мужчину, взбирающегося по трубе. До того, как приехала полиция и спасатели, вызванные консьержкой, упрямый Ромео добрался уже до 11 этажа.

По словам правоохранителей, мужчина самостоятельно спустился на землю. Напоминанием о его безрассудном «подвиге» осталась куртка, висящая между 6 и 7 этажами. Ее решил «спасти» сотрудники ГСЧС при помощи автолестницы.

Главный герой истории физически не пострадал.