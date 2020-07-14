На Днепропетровщине застрелилась девушка-полицейская

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На Днепропетровщине в собственном рабочем кабинете застрелилась девушка-коп. Об этом NNS сообщает со ссылкой на пост общественника Александра Слободенюка.

Как стало известно NNS , трагедия произошла 11 июля. В Самарском ОП Днепропетровской области 30-ти летняя старший лейтенант превенции выстрелила себе в голову из табельного пистолета Макарова прямо в своем рабочем кабинете.

"Я не знаю, что происходит в днепровской полиции и что там делают со служащими, но 11 июля в Самарском ВП (переименованные РОВД) 30-ти летняя старший лейтенант превенции выстрелила себе в голову из табельного пистолета Макарова прямо в своем рабочем кабинете",

- написал он.

После выстрела в голову девушка выжила и ее доставили в больницу. Однако позже стало известно, что в больнице она умерла. Ей было 30 лет. По словам знакомых погибшей, у нее была хорошая семья – муж и двое детей. Трехлетний и семилетний малыши остались сиротами.

Напомним, совсем недавно в Днепре произошла аналогичная трагедия. 25 июня застрелился полковник полиции. Об этом мы сообщали ЗДЕСЬ.

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