На Днепропетровщине бездомный залез в чужую квартиру и решил остаться

- 06 лип. 2020
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На Днепропетровщине произошел необычный случай. Бездомный мужчина залез в чужую квартиру и решил остаться в ней жить. Об этом NNS сообщает со ссылкой на Днепр оперативный.
Нестандартная ситуация имела место в Кривом Роге. Как стало известно NikopolNews , сегодня, 6 июля, на линию 102 поступило сообщение о том, что в Ингулецком районе в квартиру проник бездомный и проживает в ней. Мужчина закрылся изнутри и не открывал никому двери. Сам же владелец этой квартиры живет в другом городе.
На место происшествия немедленно прибыла полиция. Когда правоохранители приехали, их уже ждал сосед, который является доверенным лицом владельца квартиры и имеет ключи от помещения.
Полицейские зашли в квартиру, где их совсем не ожидал «временный жилец». Мужчина, как выяснилось, уже три дня подряд проживает в этой квартире. И услышав, что полицейские открывают двери, он сразу же спрятался от них под стол. Но это его не спасло: нарушителя доставили в отделение полиции.
«Злоумышленник 1974 года рождения, хотя и прописан по улице Каткова, но считает себя бездомным. В помещение залез, чтобы там жить, ведь в квартире давно никто не проживает»,
- сообщил полицейский-водитель полиции охраны.
Сейчас правоохранители выясняют обстоятельства происшествия. В дальнейшем делом займется следственно-оперативная группа.
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