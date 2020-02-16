В Україні за один день висадять мільйон дерев: приєднуйтесь!

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На початку весни по всій Україні пройде масштабна еко-акція. Організовують її активісти і представники бізнесу. Так, за один день в різних куточках нашої країни хочуть висадити один мільйон дерев. Про це нам стало відомо з матеріалу на сайті Рубрика.

Згідно отриманої нами інформації, захід з озеленення проведуть 20 березня, прийняти в ньому участь може кожен бажаючий.

Акція пройде в рамках всеукраїнського проекту “Озеленення України”. Організатори підготували 5 форм участі.

Ви можете взяти участь у висадженні дерев як:

волонтер (берете активну участь у висадженні дерев на локаціях: місця висадження та контакти координаторів надаються)

співорганізатор (організуєте акцію в своєму регіоні, або на локаціях: звичайно, з допомогою організаторів)

партнер (забезпечуєте організаційну, матеріально-технічну базу, купуєте дерева: деталі при спілкуванні)

інформаційний партнер (висвітлюєте інформаційні приводи проекту на своїх ресурсах: умови співпраці та прес-кіт за організаторами)

еко-амбасадор (ви можете самостійно висадити понад 200 000 дерев за час акції: деталі при спілкуванні)

Оберіть найбільш бажаний для Вас формат участі та заповніть анкету НА САЙТІ.

Нагадаємо, Президент Всесвітнього економічного форуму в Давосі Клаус Шваб заявив про необхідність висадки трильйона дерев до 2030 року. Тоді багато країн взяли на себе зобов’язання висадити 200-300 мільйонів дерев протягом 10 років.

Ще влітку 2019 року швейцарські вчені прийшли до висновку, що найефективніший спосіб боротьби з глобальним потеплінням – садити багато дерев. Згідно з підрахунками, трильйон посаджених дерев – достатня кількість для боротьби з цим явищем.

За словами вчених, місця для цього достатньо. На планеті вистачить місця, щоб засадити деревами 9 млн кв. км. Це можна порівняти з територією США.

За кілька десятиліть нові дерева могли б поглинути майже 750 млрд метричних тонн вуглекислого газу. Це дорівнює забрудненню атмосфери за останні 25 років. Позитивний ефект настане відразу – молоді дерева поглинають більше вуглекислого газу.

Думаєте, нереально посадити стільки багато дерев? В Індії в 2017 році за 12 годин посадили 66 млн дерев. В Ефіопії в 2019 році висадили 353 мільйонів дерев за 1 день.