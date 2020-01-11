В Днепре появился уникальный таксист, который всем подымает настроение

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В Днепре появился уникальный таксист, которым восхищается весь город. Водитель настолько любит свою работу и пассажиров, что готов делить с ними радость и заряжать на позитивное настроение. Об этом нам стало известно из сообщения на местном сайте «Днепровская панорама».

Издание сообщает, что таксиста очень хвалят пассажиры в социальных сетях.

По их словам, уникального таксиста, который работает в службе Uber, зовут Юрий. От него в восторге многие пассажиры.

Особую радость он доставляет детишкам. Для каждого, кто попадает к нему в салон, Юрий найдет и доброе слово и зарядит хорошим настроением.

Кто хочет — берет угощения — жвачки, конфетки. А кому на душе тяжело, даже нальет 100 грамм.

В салоне автомобиля также есть солнечный планшет, и, если пассажирам скучно, они могут посмотреть мультфильм или передачу.

Юрий рассказал, что раньше работал в агрофирме, а когда уволился, устроился в службу такси, и не капельки не жалеет. Он очень любит и дорожит своей работой.

Автор: Администратор