В Днепре появился уникальный таксист, который всем подымает настроение

- 11 січ. 2020
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В Днепре появился уникальный таксист, которым восхищается весь город. Водитель настолько любит свою работу и пассажиров, что готов делить с ними радость и заряжать на позитивное настроение. Об этом нам стало известно из сообщения на местном сайте «Днепровская панорама».
Издание сообщает, что таксиста очень хвалят пассажиры в социальных сетях.
По их словам, уникального таксиста, который работает в службе Uber, зовут Юрий. От него в восторге многие пассажиры.
Особую радость он доставляет детишкам. Для каждого, кто попадает к нему в салон, Юрий найдет и доброе слово и зарядит хорошим настроением.
Кто хочет — берет угощения — жвачки, конфетки. А кому на душе тяжело, даже нальет 100 грамм.
В салоне автомобиля также есть солнечный планшет, и, если пассажирам скучно, они могут посмотреть мультфильм или передачу.
Юрий рассказал, что раньше работал в агрофирме, а когда уволился, устроился в службу такси, и не капельки не жалеет. Он очень любит и дорожит своей работой.
Автор: Администратор
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