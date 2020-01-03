Что будет с субсидиями в 2020 году

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По данным Государственной службы статистики, в декабре 3 млн домохозяйств получили средства на оплату коммуналки. В целом средний размер субсидии в первый месяц зимы составил 1,2 тыс. гривен. ОБ этом нам стало известно из сообщения на сайте Голос.UA.

Напомним, монетизированная субсидия выдается гражданам в наличной и безналичной форме.

Наличную субсидию можно получить в 38 уполномоченных банках при наличии письменного обращения потребителя в органы социальной защиты. А безналичная помощь назначается автоматически или в случае недобросовестности субсидианта, который накопил задолженность за коммуналку.

«Перевод субсидий и льгот из непрямых и безналичных перечислений в прямые и адресные был совершен потому, что субсидии по старым правилам не были таковыми. Были просто перечисления из госбюджета на счета энергетических монополистов. То есть, это не способствовало ни сокращению потребления энергоресурсов, ни положительным изменениям в работе поставщиков и производителей энергоресурсов», - поясняет эксперт по вопросам энергетики Геннадий Рябцев.

В целом количество субсидиантов сокращается, если сравнивать с предыдущими годами, когда помощь получали более 6 млн семей.

Главными причинами этого процесса являются рост доходов домохозяйств и ужесточение критериев назначения помощи.

К примеру, если семья приобрела автомобиль с датой выпуска до 5 лет или купила товар на сумму более 50 тыс. гривен, то это послужит поводом для отмены субсидии.

Более того, в помощи откажут гражданам с большой площадью жилья (для квартиры свыше 120 кв. м, а дома — 200 кв. м); арендодателям без поданных деклараций; неработающим украинцам, отсутствующим в базе центра занятости; наследникам, получившим земельный надел, недвижимость или авто в течение года.

Помимо этого, осенью Кабинет Министров пересмотрел для домохозяйств процентный «потолок» по расходам на жилищно-коммунальные услуги. Теперь государство будет помогать семьям субсидиями, если их траты на коммуналку превышают 20%, а не 15%, как это было ранее.

Также в декабре полноценно заработал закон «О верификации и мониторинге государственных выплат», который предусматривает проверки получателей субсидий. А таких проверок будет три: текущая, превентивная (проводят до назначения выплат) и ретроспективная (проводят после завершения выплат). Все они будут осуществляться в автоматическом режиме за счет информационно-аналитической платформы.

Наряду с этим в стране внедрен институт социальных инспекторов, в чьи функции входят прямая проверка граждан и возврат излишне выплаченных средств социальной помощи.

В то же время чиновники решили обновить форму заявления для назначения субсидии. Такое решение содержится в приказе № 1528 Министерства социальной политики от 23 октября.

Эксперты отмечают, что при существующих условиях сокращение получателей субсидий продолжится. Отметим, что госбюджет-2020 предусматривает на субсидии и льготы 47, 6 млрд гривен, что на 8 млрд меньше, чем в текущем году.

Как бы то ни было, премьер-министр Украины Алексей Гончарук исключает пересмотр правил предоставления субсидий.

«Тем, кому назначена субсидия, на протяжении этого сезона ее не потеряют. У нас есть параметры, по которым человеку могут назначить или не назначить субсидию. Конечно, если человек становится таким, который получает право на оформление субсидий… Тем, кому назначена субсидия, - они гарантированно ее получат. Нет проблем со средствами государственного бюджета для этого», - заявил премьер.

Автор: Екатерина Андрус