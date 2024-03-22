Ми втрачаємо станцію: Укргідроенерго про удари по ДніпроГЕС

В Укргідроенерго та Укренерго прокоментували удари по ДніпроГЕС 22 березня і їх наслідки.

Нову заяву зробив в ефірі «Радіо Свобода» директор Укргідроенерго Ігор Сирота, передає НСН.

Сирота повідомив, що у Запоріжжі по ДніпроГЕС було два прямих влучання – в ГЕС-1 і ГЕС-2. Невідомо, чи вдасться відновити ГЕС-2, вона пошкоджена серйозно.

Ми втрачаємо станцію, є влучання в одну опору, розбиті підкранові балки, – заявив директор Укргідроенерго Сирота

В Укренерго, своєю чергою, заявили, що атака на Дніпровську ГЕС (ДніпроГЕС) є найбільшою атакою на цей об’єкт за весь час, і ворог мав на меті повністю вивести гідроелектростанцію з ладу.

На ДніпроГЕС наразі тривають роботи з оцінки пошкоджень. А ризику прориву дамби немає.

Наразі немає інформації щодо ризиків по прориву дамби — пошкодження великі, проте вони стосуються безпосередньо гідроелектростанції в плані виробництва електроенергії, — уточнив голова Укргідроенерго Кудрицький

Обстріл ДніпроГЕС – екологічний терор з боку росії, – заявляє Центр стратегічних комунікацій

22 березня росія атакувала ракетами греблю ДніпроГЕС у Запоріжжі.

ДніпроГЕС – найбільша гідроелектростанція України, важливий об’єкт критичної інфраструктури, який обслуговує мільйони людей.

Російська ракета поцілила у тролейбус, який рухався через дамбу. На станції почалася пожежа. Є людські жертви. Рух автодорожнім переїздом греблі повністю обмежено.

Росіяни цілили в греблю ДніпроГЕС, намагаючись створити нову екологічну катастрофу на зразок тієї, коли вони підірвали греблю Каховської ГЕС у 2023 році.

Загрози прориву греблі наразі немає. Ситуація контрольована.

Росію необхідно зупинити, поки вона не довела до екологічних катастроф глобального масштабу. Атака проти ДніпроГЕС вкотре засвідчила, що у кремлівських терористів відсутні гальма.

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