Окупанти влучили у ДніпроГЕС, що у Запоріжжі, під час масштабної ракетної атаки 22 березня. Триває пожежа. Ситуація складна.

Про удар офіційно повідомили в Укргідроенерго, передає НСН.

О 5 ранку ворог атакував Запоріжжя ракетам. Внаслідок чого було зафіксовано 12 ракетних обстрілів.

Сьогодні рано вранці російські ракети знову вкотре атакували численні об‘єкти по Україні, в тому числі і енергетики. На жаль, влучання є і по найбільшій ГЕС України – ДніпроГЕС у Запоріжжі.

Нелюди не заспокоїлись, зруйнувавши Каховську ГЕС, і тепер намагаються створити нову екологічну катастрофу, цинічно вдаривши по гідроспорудах ДніпроГЕС та плотині, – йдеться у повідомленні Укренерго

Наразі триває пожежа на станції. На місці працюють надзвичайні служби та енергетики, долаючи наслідки численних авіаударів.

Загрози прориву немає. Ситуація на плотині станції контрольована. Ми оперативно інформуватимемо про наслідки та подальшу ситуацію, – запевняють в Укргідроенерго

Радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко повідомив, що російська ракета влучила в тролейбус, що рухався через дамбу.

У тролейбусі були люди. Звичайні цивільні люди, що їхали на/з роботи, – розповів Андрющенко

Зазначимо, що окупанти анонсували свій удар по ДніпроГЕС. Так, зокрема одіозний пропагандист і загарбник з позивним Тринадцятий публікував 21 березня ось такий скрін. Було зрозуміло, що удар готують самі росіяни.

Матеріал доповнюється.

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