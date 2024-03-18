Росіяни нищать Сумщину: за добу 463 удари, є загиблий (фото, відео)

Росіяни нищать Сумщину з особливою жорстокістю останнім часом. Прикордонні населені пункти рівняють з землею. Мешканці намагаються евакуюватися. Це не завжди просто, адже люди прагнуть забрати з собою свійських тварин, а для цього потрібен транспорт. Крім того, далеко не всім є куди їхати.

Тільки за останню добу окупанти обстріляли населені пункти Сумської області 463 рази (раніше така кількість могла бути за 3-4 місяці). А за ніч і ранок вже 24 удари.

Про це НСН повідомляє з посиланням на поліцію і ОВА.

Внаслідок обстрілів Сумщини за минулу добу загинула одна цивільна особа, ще одна отримала поранення. Пошкоджено 15 приватних домоволодінь, три багатоповерхових та п’ять приватних житлових будинків, адміністративну будівлю, приміщення лікарні, бібліотеку, дитячий садок. Також руйнувань зазнала цивільна інфраструктура.

Росіяни нищать Сумщину: фото від поліції

За даними фактами слідчі відкрили кримінальні провадження за ст. 438 Кримінального кодексу України «Порушення законів та звичаїв війни».

Вночі та зранку росіяни здійснили 24 обстріли прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 144 вибухи. Обстрілів зазнали Миколаївська, Юнаківська, Краснопільська, Білопільська, Миропільська, Великописарівська, Попівська, Середино-Будська, Есманьська, Свеська громади.

Напередодні тільки на центр однієї з громад впало 40 КАБів.

Волонтери збиваються з ніг, аби допомогти людям виїхати. Мешканцям доводиться брати з собою мінімум речей, адже місця для усього не вистачить…

Що зараз коїться на Сумщині

Детальніше про ситуацію на Сумщині розповідає Громадське радіо.

Місцеве населення намагається залишити ці території. Волонтери також організовують евакуацію покинутих домашніх тварин з прикордоння та шукають для них притулки. Про це в етері розповіла Катерина Андрєєва, волонтерка “Європейського фонду допомоги”.

Зараз усе прикордоння горить. Ворог намагається стерти все у наших громадах. Останнім часом я була на прикордонні, у Великописарівській, Білопільській громадах. Я завжди їжджу до людей, які знаходяться у 5-кілометровій зоні, у яких городи вже часто межують з Росією, з гуманітарною місією: це продукти харчування, засоби гігієни, виконуємо запити місцевого населення. Тому що люди, які залишаються на прикордонні, не отримують жодної фінансової підтримки. Все, що вони мали – це городи і худоба, – розповіла вона

Зараз місцеві жител намагаються евакуюватися під обстрілами з боку РФ.

Зараз старий дідусь бере свій трактор, чіпляє білий прапор і намагається евакуювати всіх людей, які ще мають змогу виїхати. Все це відбувається під обстрілами. Діти тікають з батьками під шаленими вибухами, беруть на руки хом’яків, котів, собак, дають їм теж шанс на життя. Втомлені військові тримають наші кордони. Окрема група людей – це волонтери, які на безоплатній основі під обстрілами рятують людей, тварин, – розповідає Андрєєва

У населених пунктах біля кордону, звідки евакуювалася значна частина населення, залишається велика кількість покинутих домашніх тварин. Часто вони опиняються в пастках: на ланцюгу або в приміщенні. Волонтери намагаються врятувати їх та вивезти у безпечніші регіони.

Доля багатьох мешканців села Попівка на Сумщині залишається невідомою

Редактор Великописарівської газети “Ворскла” розповів, що евакуація цивільного населення з прикордонних населених пунктів Великописарівської громади стає надзвичайно складною через руйнування мосту на Попівку з боку російських окупантів.

Навіть з великого бажання туди, у село Попівка, неможливо доїхати. Тому люди були змушені якось добиратися сюди, а тут вже селищна рада організовувала разом і поліцією та рятувальниками евакуацію. Перевозили через ті залишки мосту, саджали в автобуси і відправляли вже туди, куди хто хотів, – повідомив він

Попівка залишається відрізаною, це найбільш багатостраждальне село. Воно було під постійними обстрілами, і лише протягом кількох останніх днів там загинули, за деякими даними, щонайменше п’ятеро людей.

Доля багатьох мешканців села залишається невідомою. Рідні телефонують, але там немає зв’язку, – розповів Олексій Пасюга

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