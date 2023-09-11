Зеленський розповів про просування на фронті за минулий тиждень (відео)

Президент Володимир Зеленський повідомив, що протягом минулого тижня, з 4 по 10 вересня, українські військові здійснили просування на фронті.

Про це він сказав у своєму вечірньому відеозверненні у неділю, 10 вересня, передає НСН.

«За минулі сім днів маємо просування вперед. На Таврійських напрямках є рух. На Бахмутському напрямку є рух. Куп’янський, Лиманський напрямки, Авдіївка, Марʼїнка — ми там тримаємо позиції», розповів глава держави.

Зеленський висловив подяку всім військовим, які забезпечують рух на фронті. Кожного тижня «незмінно ініціатива в руках наших воїнів, за Україною», додав президент.

«Саме український героїзм визначає, як ця війна завершиться. Маємо всі про це пам’ятати», резюмував він.

Успіхі на фронті

Силам оборони України вдалося розширити свої позиції на близько 1,5 квадратних кілометрів поблизу Роботиного в Запорізькій області.

За інформацією начальника Авдіївської МВА Віталія Барабаша, ЗСУ контролюють частину селища Опитне на південь від Авдіївки в Донецькій області.

Крім того, Генштаб ЗСУ підтвердив, що українські війська захопили позиції на лівому березі Херсонської області і продовжують контрбатарейну боротьбу.

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