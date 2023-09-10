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Тег:
ВійнаДонецьк

Сили оборони зайняли частину Опитного на Донеччині

Журналіст
Сили оборони зайняли частину Опитного на Донеччині
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Сили оборони провели успішну операцію поблизу Авдіївки на Донеччині і зайняли частину селища Опитне.

Про це повідомляє НСН з посиланням на начальника Авдіївської міської військової адміністрації Віталія Барабаша в ефірі телемарафону.

За його словами, українські військові не лише просунулися до Опитного, але вже й ведуть бойові дії на території селища.

“Дві доби тому, коли російські військові були сконцентровані на півночі від міста (Авдіївка, – ред.) в штурмових діях, хлопці провели блискавичну штурмову операцію і частину Опитного зайняли, закріпились, і ведуться вже бої в населеному пункті”, зазначив Барабаш.

Зазначимо, за даними Генштабу, Сили оборони на Авдіївському напрямку стримують ворога, проводять штурмові дії і метр за метром відвойовують окуповану землю.

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