“Кримському мосту залишилося дуже мало часу” – у ЗСУ заінтригували заявою

У ЗСУ заявили, що “Кримському мосту залишилося дуже мало часу”, нагадавши, що “це зайва конструкція”.

Про це сказала керівниця об’єднаного пресцентру Сил оборони півдня Наталія Гуменюк, передає НСН.

За її словами, російські загарбники вже не здатні відновити Кримський міст у повному обсязі. Крім того, через постійні загрози росіяни часто перекривають рух через незаконну конструкцію і тим самим зменшують його логістичні можливості.

“Повноцінного функціонування від нього вже не варто очікувати, він просто не здатний вже відновитися в абсолюті. По-перше, мосту залишилося дуже мало часу, пам’ятаємо, що конструкція зайва. По-друге, там дуже суттєві пошкодження та загрози неминучі. Саме через загрози вони постійно його перекривають і не можуть дати раду з його використанням як повноцінної конструкції”, сказала Гуменюк.

Водночас спікерка ОК “Південь” наголосила, що потреба у перекиданні резервів у Херсонську та Запорізьку області говорить про результативну роботу Збройних сил України. Окупанти намагаються оперативно відновлювати втрати, проте загарбники, які прибули до окупованих південних регіонів України, не знають географії тієї оперативної зони, до якої вони потрапляють. Це зі свого боку використовують Сили оборони України.

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