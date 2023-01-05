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В Україні вилучають з обігу старі гроші. Чи потрібно їх обмінювати у банках?

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старі гроші
Національна служба новин - NNS

З 1 січня 2023 року Національний банк почав поступово вилучати з обігу старі гроші – паперові банкноти номіналами 5, 10, 20 та 100 гривень зразків 2003-2007 років.

Чому відбувається заміна та чи потрібно йти до банків, щоб обмінювати старі гроші, розповіла Суспільному спеціалістка з комунікацій “ПриватБанку” у Черкаській області Анжела Дзінзюра, передає НСН.

За словами Анжели Дзінзюри, поступова заміна банкнот номіналами 5, 10, 20 та 100 гривень зразків 2003–2007 років розпочалася 1 січня 2023 року банкнот:

“Таке рішення ухвалене постановою Правління Національного банку України від 4 жовтня 2022 року № 213 “Про поступове вилучення з готівкового обігу банкнот номіналами 5, 10, 20 та 100 гривень зразків 2003–2007 років”. З 1 січня 2023 року Національний банк розпочне поступово вилучати з обігу паперові банкноти номіналами 5, 10, 20 та 100 гривень зразків 2003 – 2007 років (тобто попереднього покоління) з метою поступової їх заміни на оновлені грошові знаки”.

Замість старих в обіг надійдуть оновлені банкноти та обігові монети, а саме:

  • монети номіналами 5 та 10 гривень зразка 2018 року;
  • банкноти номіналами 20 та 100 гривень нового покоління.

В Україні вилучають з обігу старі гроші. Чи потрібно їх обмінювати у банках?

Для чого виводити з обігу старі гроші?

“Головна мета такого рішення – підвищення якості готівки в обігу (зважаючи на зношеність банкнот попереднього покоління, які вже досить тривалий час перебувають в обігу), поліпшення готівкових розрахунків та їхньої зручності для населення. Важливо, щоб національна валюта України, яка перебуває в обігу, була надійною та якісною. Українці мають бути впевнені, що готівка, отримана в торговельній мережі, касі банків або в їхніх банкоматах, дійсно платіжна, захищена та належної якості”, прокоментувала Анжела Дзідзюра.

Чи потрібно йти до банків, аби обміняти банкноти?

В Україні вилучають з обігу старі гроші. Чи потрібно їх обмінювати у банках?

“Такі банкноти залишаються дійсними платіжними засобами. Громадяни можуть продовжувати ними розраховуватись без обмежень, їх не потрібно буде спеціально обмінювати.

Потрапляючи в банк, банкноти попереднього покоління не будуть більше повертатися в обіг, а вилучатимуться з обігу. Їх передаватимуть до Національного банку для подальшої утилізації”, пояснила Анжела Дзідюра.

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