З 1 січня 2023 року Національний банк почав поступово вилучати з обігу старі гроші – паперові банкноти номіналами 5, 10, 20 та 100 гривень зразків 2003-2007 років.

Чому відбувається заміна та чи потрібно йти до банків, щоб обмінювати старі гроші, розповіла Суспільному спеціалістка з комунікацій “ПриватБанку” у Черкаській області Анжела Дзінзюра, передає НСН.

За словами Анжели Дзінзюри, поступова заміна банкнот номіналами 5, 10, 20 та 100 гривень зразків 2003–2007 років розпочалася 1 січня 2023 року банкнот:

“Таке рішення ухвалене постановою Правління Національного банку України від 4 жовтня 2022 року № 213 “Про поступове вилучення з готівкового обігу банкнот номіналами 5, 10, 20 та 100 гривень зразків 2003–2007 років”. З 1 січня 2023 року Національний банк розпочне поступово вилучати з обігу паперові банкноти номіналами 5, 10, 20 та 100 гривень зразків 2003 – 2007 років (тобто попереднього покоління) з метою поступової їх заміни на оновлені грошові знаки”.

Замість старих в обіг надійдуть оновлені банкноти та обігові монети, а саме:

монети номіналами 5 та 10 гривень зразка 2018 року;

банкноти номіналами 20 та 100 гривень нового покоління.

Для чого виводити з обігу старі гроші?

“Головна мета такого рішення – підвищення якості готівки в обігу (зважаючи на зношеність банкнот попереднього покоління, які вже досить тривалий час перебувають в обігу), поліпшення готівкових розрахунків та їхньої зручності для населення. Важливо, щоб національна валюта України, яка перебуває в обігу, була надійною та якісною. Українці мають бути впевнені, що готівка, отримана в торговельній мережі, касі банків або в їхніх банкоматах, дійсно платіжна, захищена та належної якості”, прокоментувала Анжела Дзідзюра.

Чи потрібно йти до банків, аби обміняти банкноти?

“Такі банкноти залишаються дійсними платіжними засобами. Громадяни можуть продовжувати ними розраховуватись без обмежень, їх не потрібно буде спеціально обмінювати. Потрапляючи в банк, банкноти попереднього покоління не будуть більше повертатися в обіг, а вилучатимуться з обігу. Їх передаватимуть до Національного банку для подальшої утилізації”, пояснила Анжела Дзідюра.

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