Як отримати переказ через термінал ПриватБанку

Тепер в Україні можна надіслати і отримати міжнародний переказ IntelExpress через термінал ПриватБанку.

Про це повідомляє НСН з посиланням на пресслужбу банку.

Перекази через термінали самообслуговування можна отримувати цілодобово. Виплата переказів IntelExpress на гривнєву або валютну картку ПриватБанку в терміналах самообслуговування здійснюється без комісії.

Як отримати переказ IntelExpres через термінал ПриватБанку

Для отримання міжнародного переказу в терміналі необхідно авторизуватися з допомогою картки банку, вибрати в меню «Банківські послуги», сервіс «Отримати грошовий переказ», перекази IntelExpress і ввести контрольний номер і дані переказу.

Клієнти ПриватБанку можуть отримувати грошові перекази IntelExpress у євро (EUR) або доларах США (USD) безпосередньо на рахунок або картку без візиту до банку або використання дистанційних каналів самообслуговування.

Як ще можна здійснити грошовий переказ IntelExpres

Здійснити міжнародний переказ можна також:

за допомогою інтернет-банку «Приват24»;

у терміналі самообслуговування;

через банкомат ПриватБанку;

у мобільному застосунку Privat24;

у відділенні ПриватБанку;

на гарячій лінії 3700.

Як надіслати переказ IntelExpres

Відділення ПриватБанку

Потрібно звернутися до будь-якого відділення ПриватБанку, вказати дані для переказу, внести в касу суму та комісію за відправлення. Після — отримати заяву з контрольним номером переказу та повідомити його одержувачу.

У разі переказу суми, що перевищує еквівалент 15 тис. грн, може знадобитися відкриття поточного рахунку й надання додаткових документів.

«Приват24»

Потрібно увійти у «Приват24», обрати у вкладці «Усі послуги» пункт меню «Перекази» → «Надіслати переказ», вибрати країну, куди потрібно надіслати переказ, обрати валюту та ввести суму. Далі — вибрати систему переказу → INTELEXPRESS і заповнити необхідні поля. Далі — обрати картку, з якої буде здійснюватися переказ грошей, і підтвердити його.

Термінал самообслуговування

Спочатку потрібно авторизуватися за допомогою картки. Далі обрати пункт меню «Банківські послуги» → «Відправити грошовий переказ» →INTELEXPRESS.

Після — заповнити поля, які вимагає обрана система переказу, й обрати спосіб розрахунку за переказ. Внести готівку або вибрати оплату карткою.

Після — отримати контрольний номер переказу, який необхідно повідомити одержувачу.

За номером 3700

Потрібно зателефонувати на номер 3700 і зв’язатися з оператором (цифра нуль у тональному наборі після вибору мови). Далі потрібно повідомити дані, необхідні для здійснення переказу, та ОТП-пароль, який прийшов на мобільний телефон.

Потім потрібно дочекатися від оператора підтвердження про успішне списання коштів із картки.

Джерело

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