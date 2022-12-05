ПриватБанк розпочав зимовий марафон подарунків. Клієнти фінустанови мають змогу виграти кешбек 50 грн на каву та один зі 177 сертифікатів OneCard номіналом 1000 або 2000 гривень.

Як це зробити розповіла пресслужба банку у Facebook, передає NNS.

ПриватБанк розпочав нову акцію – як стати учасником

Напередодні новорічних свят ПриватБанк вирішив порадувати клієнтів новою акцію, яка дає шанс здобути цінні призи. Для цього потрібно бути власником картки Mastercard від ПриватБанку.

Щоб стати претендентом на отримання виграшу необхідно виконати кілька умов:

Зареєструйтеся в акції за цим посиланням: https://newpromos.privatbank.ua/zymovyy_marafon_podarunkiv Надішліть або отримайте переказ із картки на картку Mastercard на загальну суму від 500 грн. Оплатіть три покупки карткою Mastercard від ПриватБанку на загальну суму від 500 грн.

Яка винагорода чекає на переможців

Електронний сертифікат Onecard номіналом 2000 грн – 87 переможців (29 щомісяця).

Електронний сертифікат Onecard номіналом 1000 грн – 90 переможців (30 щомісяця).

Кешбек 50 грн – 6000 переможців (2000 щомісяця).

Акція триває з 1 грудня 2022 до 28 лютого 2023.

Які перекази з картки на картку по Україні враховуються за умовами акції

Перекази через Приват24 з картки на картку Mastercard від ПриватБанку.

Перекази через Sendmoney на сайті ПриватБанку.

Перекази з картки на картку Mastercard у терміналах самообслуговування та банкоматах ПриватБанку.

Перекази з карток Mastercard інших українських банків на картки Mastercard від ПриватБанку.

Перекази з карток Mastercard від ПриватБанку на картки Mastercard інших українських банків.

Перекази за номером телефону.

Шо таке електронний сертифікат Onecard

Електронний сертифікат «ONECARD» – подарунковий сертифікат з яким ви можете обрати мережу, яка вам цікава. Onecard – це 70 торгових мереж в 214 містах України.

Одержувач самостійно може обрати магазин партнера, де застосувати сертифікат і зробити покупку. Термін дії буде вказаний на сертифікаті.

Як працює сертифікат і де ним можна скористатися – подробиці за посиланням: https://onecard.gift/uk.

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