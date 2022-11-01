Як через Приват24 отримати допомогу від міжнародних організацій

Українці можуть отримати через Приват24 допомогу від міжнародних організацій.

ПриватБанк надав можливість отримати допомогу від міжнародних гуманітарних організацій в режимі 24/7 через Приват24, службу клієнтської підтримки 3700 та мережу терміналів самообслуговування.

Про це пише NNS з посиланням на НВ.

Як повідомив член правління з питань роздрібного бізнесу Дмитро Мусієнко, через ПриватБанк українці вже отримали допомогу на суму понад 15 млрд гривень.

“Банк задля безпеки клієнтів радить отримувати перекази через Приват24 — виплата переказів грошової допомоги від міжнародних організацій здійснюється автоматично на картку”, зазначив Мусієнко.

У банку можна отримати допомогу майже від усіх міжнародних організацій.

Якщо ви отримали sms з MTCN-кодом Western Union від міжнародних організацій ВПП ООН, УВКБ ООН, UNICEF, то переказ можна отримати через:

Приват24 (мобільний додаток або сайт);

3700;

чат-онлайн;

банкомат;

термінал самообслуговування банку.

Отримати грошову допомогу через платіжну систему PrivatMoney від УВКБ ООН, Міжнародного комітету Червоного Хреста (МКЧХ), Товариства Червоного Хреста(ТЧХУ), Підрозділу Міжнародної Федерації HANDICAP та інших можна у: