Українцям розповіли, як повернути кошти, якщо при користуванні банкоматом або терміналом вимкнули світло, передає НСН.

Через масовані удари Росії по енергетичній інфраструктурі України, продовжуються екстрені відключення світла. Світло може зникнути раптово, навіть при знятті готівки у банкоматі.

Як повернути кошти, якщо при користуванні банкоматом вимкнули світло: інструкція

У ПриватБанку пояснили, що робити, якщо при користуванні банкоматом вимкнули світло.

Зателефонуйте на гарячу лінію 3700;

Подайте заявку на повернення коштів;

Повідомте номер термінала, його адресу, внесену суму і приблизний час проведення операції.

Коли заявка буде опрацьована і гроші в терміналі перерахують, недоотримані кошти повернуть вам на карту.

Нагадаємо, під час вимкнення світла, зняти готівку з картки можна на касі в магазині, аптеці та АЗС.

Джерело

Що робити, якщо під час прання вимкнули світло. Що буде з машинкою