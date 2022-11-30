Чи працюватимуть банкомати під час тривалих відключень світла в Україні? Скільки готівки можна знімати.

Де працюватимуть банкомати

Більшість відділень банків в Україні забезпечені генераторами, тож будуть працювати під час довготривалих відключень електроенергії. У відділеннях фінустанов здебільшого установлені банкомати, тому проблем зі зняттям готівки у населення не має бути. Також деякі банки встановлять більше банкоматів.

Про це з посиланням на “Обозреватель” розповідає NNS.

Чергові відділення банків мають все необхідне обладнання та резервні канали зв’язку, а також туди залучать додатковий персонал та касову техніку, встановлять більше банкоматів. Ідеться про відділення 14 банків: А-Банк, Альфа Банк, Кредобанк, ОТП Банк, Ощадбанк, Південний, ПриватБанк, ПУМБ, Райффайзен Банк, Таскомбанк, Укргазбанк, Укрексімбанк, Укрсиббанк, Універсал Банк.

“Банки формуватимуть графіки роботи чергових відділень так, щоб за необхідності вони стали місцем притулку для всіх, хто його потребуватиме,– “пунктами незламності”. Це наша спільна оборона, наш внесок у наближення перемоги”, – зазначив голова НБУ Андрій Пишний.

ПриватБанк уже запустив роботу понад 100 чергових відділень, розповів прессекретар банку Олег Серга в коментарі “Обозреватель”. За його словами, кожне з цих відділень забезпечили електрикою та інтернетом, всі вони є у списку НБУ (посилання вище). У чергових відділеннях є банкомати, термінал самообслуговування, там можна отримати всі послуги.

Скільки можна зняти готівкових коштів

ПриватБанк та Ощадбанк ухвалили рішення про збільшення ліміту зняття готівки у банкоматах. ПриватБанк – 20 тис. грн, Ощадбанк – 50 тис. грн.

Про це розповів член ради НБУ Василь Фурман. Крім того, скасували будь-які комісії для платіжних карток інших банків на випадок, якщо люди зніматимуть гроші з карток інших банків у їхніх банкоматах.

Українцям варто мати хоча б мінімальну кількість готівки, якої вистачить на забезпечення базових потреб протягом умовного тижня, щоб бути застрахованими у будь-якій ситуації. При цьому створювати штучну паніку та вистоювати величезні черги у банкомати не потрібно.

В яких супермаркетах, АЗС та аптеках можна зняти готівку

Українці можуть знімати готівкові гроші не тільки в банкоматах, а ще й у магазинах, заправках та аптеках. За один раз можна зняти 6 тис. грн, проте кількість разів не обмежена.

Як повідомляє monobank своїм користувачам у мобільному додатку, зняти готівку можна в таких супермаркетах:

Novus

Varus

АТБ

“Сільпо”

“Сім23”

“Фора”

АШАН

FOZZY

Torba

“Делві”

“Лоток”

“Точка”

“Траш”

Roshen

“Свій маркет”

“Коло”

“Посад”

Winetime

В яких аптеках можна зняти готівку:

АНЦ

“Аптека 911”

“Вітамін”

“Біла ромашка”

“Благодія”

“Копійка”

МЕД-СЕРВІС

“Подорожник”

“Сальве”

“Шара”

“Аптека доброго дня”

“Аптека оптових цін”

“1 соціальна аптека”

На яких АЗС можна зняти готівку:

SOCAR

OKKO

WOG

УКРНАФТА

“БРСМ-нафта”

АМІС

“Авіас”

У яких магазинах можна зняти готівку:

“Фокстрот”

ДНІПРО-М

ЕПІЦЕНТР

PROSTOR

“Шик і блиск”

Master Zoo

Як зняти готівку в супермаркеті, АЗС чи аптеці