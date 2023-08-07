Українські захисники зафіксували шикування окупантів і “подбали”, щоб воно стало останнім (відео)

Українські захисники продовжують нищити російських окупантів на полі бою. Групу загарбників вдалося ліквідувати під час шикування.

Прицільного удару по ворогові завдали бійці штурмової бригади “Сталевий кордон”.

Про це повідомили у Державній прикордонній службі України, передає НСН.

Військовослужбовці за допомогою аеророзвідки зафіксували шикування російських загарбників прямо посеред поля. Через деякий час по місцю розташування ворога було завдано ударів.

“Бійці “Сталевого кордону” зафіксували шикування рашистів і “подбали”, щоб воно стало останнім”, повідомили у ДПСУ.

Також ми повідомляли, що військові з Головного управління розвідки Міноборони провели чергову успішну операцію по очищенню української землі від ворога. На лівобережжі Херсона вони ліквідували цілий підрозділ ракетних військ РФ.

Раніше повідомлялося, що Сили оборони завдали чергових ударів по Чонгарському та Генічеському мостах.

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