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Тег:
ВійнаХерсон
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Успіхи на лівобережжі Херсонщини – розвідники просуваються вглиб окупованих територій

Журналіст
Успіхи на лівобережжі Херсонщини – розвідники просуваються вглиб окупованих територій
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Українські військові на лівобережжі Херсонщини просуваються вглиб окупованої території і проводять там успішні операції.

Збройні сили продовжують вибивати окупантів з тимчасово окупованих територій України. Спецпризначенці ГУР МО України проводять успішні операції на лівобережжі Херсонської області.

Про це повідомила пресслужба ГУР, передає НСН.

Так, спецпризначенці знищили підрозділ окупантів на лівому березі Херсонської області.

“Бійці підрозділу спеціального призначення ГУР МОУ, батальйону “Шаман”, просуваються вглиб окупованих територій та продовжують завдавати втрат ворогу. Завдяки їхнім діям знищено один з підрозділів рашистських “ракетних військ спеціального призначення”, йдеться у повідомленні.

Успіхи на лівобережжі Херсонщини – розвідники

на лівобережжі Херсонщини. розвідники

Раніше ми писали, що керівник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов розповів про контрнаступ ЗСУ і просування української армії на фронті.

Буданов розповів, що наступальні дії на фронті тривають.

“На Бахмутському напрямку трохи швидше, ніж на півдні, але час покаже”, зазначив він.

Ще новини України: Обстріли дронами та ракетами наразі “на паузі” – Гуменюк розповіла про тактику окупантів

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