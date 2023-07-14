Сили оборони на Дніпрі знищили три ворожі ДРГ – Гуменюк

За добу 13 липня Сили оборони знищили три диверсійно-розвідувальні групи ворога на Дніпрі.

Про це повідомила керівниця об’єднаного пресцентру Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк в ефірі національного телемарафону, передає НСН.

Зокрема на запитання ведучого, чи пробує ворог робити вилазки ДРГ на острови в руслі Дніпра, які останні кілька місяців були “сірою територією”, Гуменюк відповіла наступне.

Вони намагаються час від часу там маневрувати, збираючи інформацію про рух Сил оборони, намагаючись ротувати свій особовий склад. І за минулу добу нами було виявлено три таких групи на трьох човнах, сказала вона.

Як зазначила Наталія Гуменюк, всі вони були результативно знищені

11 окупантів і три човни пішли за курсом руського воєнного корабля, сказала керівниця пресцентру Сил Оборони Півдня.

Як підкреслила, Наталія Гуменюк, російські окупанти на півдні зосереджені на глибокій обороні і відновленні своїх позицій.

Відповідаючи на запитання щодо активності ведення бойових дій російськими окупантами на півдні, Гуменюк зауважила, що загарбники намагаються розміновувати ділянки мінних полів та повертатися на свій колишній перший рубіж оборони, який змило внаслідок підриву ними Каховської гідроелектростанції.

Ми продовжуємо працювати в умовах конртбатарейної протидії і наша робота ефективна. Цікавий факт, що вони на нашому напрямку більше спостерігають за Силами оборони і намагаються їм протидіяти. Зокрема, в тому що розгортають максимум точок радіоелектронної боротьби, сказала вона.

Чотири такі станції РЕБ, повідомила Гуменюк, було знищено за минулу добу. Така сама доля спіткала і два комплекси відеоспостереження.

Тобто зараз вони зосереджені на глибокій обороні, відновленні своїх позицій і спостереженні за тим, що для них готують Сили оборони через Дніпро. А те, що їх притискають на півдні, – це Запорізький напрямок, зауважила спікерка ОК “Південь”.

Речниця також розповіла, що загарбники збільшують інтенсивність артилерійських атак з боку тимчасово окупованого берегу Дніпра. Кількість таких атак за добу вже доходить до 70-ти.

Це означає, що вони провели певну ротацію, певну логістику підтягнули. Хоча вона у них ускладнена, але все ж таки є. І для нас це сигнал для того, щоб попрацювати ефективніше по напрямках їхнього логістичного забезпечення, сказала Гуменюк.

За даними Генштабу, Сили оборони продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському, Бердянському та Бахмутському напрямках. Станом на 10 липня на півдні ЗСУ звільнили уже 169 кілометрів квадратних.

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