Нічна атака дронами по Україні 14 липня була здійснена російськими військовими з південно-східного напрямку.

Про це НСН повідомляє з посиланням на пресцентр командування Повітряних сил.

Із вечора 13 липня по 4 ранку 14 липня 2023 року рашисти атакували Україну 17-ма ударними безпілотниками іранського виробництва «Shahed-136/131» з південно-східного напрямку (Приморсько-Ахтарськ), йдеться у повідомленні.

В результаті бойової роботи у південних та східних областях знищено 16 «шахедів».

Також уночі захисники неба збили один розвідувальний БпЛА, ще шість безпілотників оперативно-тактичного рівня протиповітряна оборона уразила минулої доби.

Залучались зенітні ракетні підрозділи, винищувальна авіація, мобільні вогневі групи Повітряних Сил та протиповітряна оборона інших складових Сил оборони України у зонах відповідальності повітряних командувань «Південь» та «Схід», повідомили у Повітряних Силах.

За поточну та минулу добу авіація Повітряних Сил завдала до 20 групових авіаційних ударів по російських окупантах.

Нічна атака по Україні 14 липня – ситуація у регіонах

Дніпропетровщина

Військові з Повітряного командування «Схід» збили над регіоном 6 «Шахедів». Втім ліквідувати всі повітряні цілі не вдалося. Влучання — у Кривому Розі, повідомив голова ОВА Сергій Лисак.

Там пошкоджене комунальне підприємство. На його території одна адміністративна будівля знищена, ще три — понівечені. Побита спецтехніка.

Зачепило також транспортне підприємство і два двоповерхові житлові будинки. Внаслідок атаки постраждав 56-річний чоловік. Він лікуватиметься вдома.

Миколаївщина

Уночі приблизно о 02:00 над регіоном знищили два ударних дрони типу Shahed-136/131, розповів очільник обласної військової адміністрації Віталій Кім.

Одещина

Над регіоном сили протиповітряної оборони різних підрозділів знищили 8 Shahed-136, розповів голова Громадської ради при обласній військовій адміністрації Сергій Братчук.

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