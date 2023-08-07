5 /5
Based on 5 ratings

Купити квартиру в Дніпрі

13
Тег:
Війна
13

Обстріли дронами та ракетами наразі “на паузі” – Гуменюк розповіла про тактику окупантів

Журналіст
Обстріли дронами та ракетами наразі на паузі Гуменюк розповіла про тактику окупантів
Для зручності перегляду сайту, пропонуємо завантажити мобільний додаток НСН

Після того. як окупанти здійснили масовані обстріли дронами та ракетами, вони взяли “паузу”. Якою буде тактика армії РФ у найближчі дні, розповіла Наталія Гуменюк

Після масованих атак по Україні з використанням дронів та ракет, окупанти пішли “на паузу”. При цьому, ворог може застосувати точкові обстріли та балістику.

Про це заявила керівник Об’єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк під час телемарафону. Про це розповідає НСН з посиланням на РБК-Україна.

“Потужно відстрілявшись, ворог, як правило бере паузу, але тут треба теж бути напоготові і розуміти, що ворог час від часу тактику змінює”, – зазначила вона.

За словами Гуменюк, цілком ймовірно, окупанти можуть застосувати точкові, поодинокі ракетні удари і “це не залякування, це попередження”.

Обстріли дронами та ракетами наразі “на паузі” – Гуменюк розповіла про тактику окупантів

Обстріли дронами та ракетами наразі на паузі Гуменюк про тактику окупантів

“Попередження про те, щоб ми не розслаблялися – літній період, спека дуже впливає на психологічний стан людей”, – додала спікер.

Гуменюк уточнила, що наразі жодного ракетоносія в море немає, тому обстріли дронами та ракетами наразі “на паузі”.

“Пару днів ми можемо говорити про те, що вони можуть використовувати або балістичні загрози, або будь-які способи атак прифронтових територій. Ракетний і дроновий терор зараз на певній паузі”, – констатувала вона.

Обстріл України 5 серпня

Востаннє РФ здійснила масовану атаку території України 5 серпня. Спочатку у Повітряних силах повідомляли про запуск “Калібрів” з півдня, що летіли у напрямку Києва. Але в якийсь момент вони раптово повернули у напрямку Хмельницького. Цього разу метою окупантів були  “Мотор-Січ” та Хмельницький. Частину ракет ППО вдалося збити.

Ще новини України: Які провокації у Чорному морі може влаштувати РФ – пояснила Гуменюк

To Top
Ще новини ⬇
Головна
Назад
Розділи
Важливі
Lite
Пошук
×