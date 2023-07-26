Які провокації у Чорному морі може влаштувати РФ – пояснила Гуменюк

Керівник Об’єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк розповіла, які провокації у Чорному морі може влаштувати Росія

Наталя Гуменюк розповіла, якою може бути операція росіян під чужим прапором у Чорному морі, зокрема, щоб звинуватити Україну. Це може бути атака на іноземне судно під чужим прапором.

Про це керівниця Об’єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк розповіла в ефірі телемарафону, повідомляє НСН з посиланням на ТСН.

Гуменюк пояснила, які провокації у Чорному морі може влаштувати РФ

Росія може вдатися до провокації під виглядом імітації будь-яких дронів – підводних чи надводних, або навіть ракетної атаки. Ворог може спровокувати нестандартну ситуацію з обстрілом іноземного судна і звинуватити в цьому Україну.

“Скоріш за все йдеться про те, що ними може запущене будь-яке судно під виглядом іншого прапора, не російського. Тобто імітація іноземного судна, з якого може відбутися атака. Тобто перекласти провину на Україну – це класична практика окупантів”, – зазначила вона.

Як додала Гуменюк, саме так російські війська роблять і на тимчасово окупованих територіях і зараз фактично в тимчасово окупованій частині Чорного моря.

“Там, де навколо Кримського півострова навігація все ще продовжується. І там вона досить жвава. Саме там курсують судна, в тому числі й іноземні. Які завозять і вивозять вантажі в ті порти, які фактично є на тимчасово окупованій території. Ця проблема навігації дуже давня, ще з часів окупації Криму. Але факт, що там курсує багато іноземних суден наявний”, – додала спікер.

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