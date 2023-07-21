Чи є у Чорному морі судна РФ, які могли б бути військовою ціллю України – Гуменюк

Керівниця координаційного пресцентру сил охорони та оборони півдня Наталія Гуменюк розповіла, чи є у у Чорному морі судна РФ, які могли б бути військовою ціллю України

Ситуація наразі під контролем.Росія наразі боїться виводити свої кораблі із захищених бухт.

Про це повідомила керівниця координаційного пресцентру сил охорони та оборони півдня Наталія Гуменюк, інформує НСН з посиланням на ТСН.

Чи є у Чорному морі судна РФ, які могли б бути військовою ціллю України

“Наразі вони неактивні в навігації, оскільки усвідомлюють, що досить потужно заміноване територіальне море. Від того моменту, як це відбулося, минуло дуже багато природних процесів, в тому числі тектонічних, пам’ятаємо потужні землетруси, що суттєво могло вплинути на зміну карти мінних полів. Функціонування зернового коридору – це коливання моря і течії. Дуже багато змін відбулося в замінуванні самої акваторії. Навігація не дуже активна. Основна їхня навігація зосереджена на тому, щоб з азовських портів мародерити те, що можна вивезти, зокрема і зерно. Якщо будуть виявлені такі відтепер вже військові цілі, які прямуватимуть до портів Росії, то, як то кажуть, ми знаємо, що робити, маємо відповідне спорядження і будемо реагувати відповідно до прийнятого рішення”, – сказала вона.

Що відомо:

Міністерство оборони України попередило, що від 21 липня 2023 року розглядатиме всі російські судна, які прямують в акваторії Чорного моря в напрямку морських портів РФ і українських морських портів до тимчасово окупованих територій, як кораблі, що перевозять вантажі військового призначення.

Як зазначають у Міноборони, після виходу РФ із “зернової угоди” й оголошення морської блокади Москва порушила універсальне для всього світу право на вільне судноплавство та підірвала продовольчу безпеку мільйонів людей, тому Київ готовий відповісти.

Також у Міноборони додали, що від 05:00 20 липня 2023 року судноплавство в районах Північно-східної частини Чорного моря та Керч-Єнікальської протоки України заборонено як небезпечне. Відповідну навігаційну інформацію для мореплавців уже оприлюднено.

Цієї ночі, 21 липня, російські війська знову завдали ракетного удару по сховищу із зерном на одному з аграрних підприємств Одеської області..

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