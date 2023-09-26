Які українські прізвища мають чеченське чи печенізьке походження

Деякі сучасні українські прізвища мають чеченське чи печенізьке походження, тобто предки цих людей могли бути кочівниками.
Територія України, завдяки своєму унікальному положенню, була і є привабливою для представників різних народів, які залишили свій незабутній відбиток у назвах географічних місць, слів, які ввійшли до нашої мови, і навіть у прізвищах людей, що живуть тут і сьогодні.
Одними з таких є нохчі (відоміші як чеченці). Як йдеться у дослідженні українського вченого Валентина Стецюка, є докази того, що нинішні чеченці є прямими нащадками народу печенігів, які заселяли українське Причорномор’я та брали активну участь у житті регіону на зламі І та II тисячоліття нашої ери/
Про це передає НСН з посиланням на Телеграф.
Через це вчений вирішив звернути увагу на деякі українські прізвища, для яких неможливо відстежити походження, та порівняв їх із деякими чеченськими словами. І як з’ясувалося, носіїв подібних прізвищ виявилося більш ніж достатньо.
Які українські прізвища мають чеченське походження
Ось найпоширеніші прізвища, які мають чеченське/печенізьке походження:
- Борц і похідні — від слова “просо”;
- Букар від слова “букара” — “горбатий, сутулий”;
- Бурса — “тростин”;
- Везарка — “коханий, коханець”;
- Говрас змінене слово “говрах” — “вершник” (або говр “кінь”);
- Гома — “косою, кривою”;
- Гота — “плуг і упряж”;
- Деган — “серцевий”;
- Джима — “молодий”;
- Заза — “квітучий”;
- Кеня — “старий”;
- Керлан — “новий”;
- Кізя — “безжальний”;
- Мецан — “голодний”;
- Мохо — “сірий” або “загорілий”;
- Нажа — “дуб”;
- Онда — “міцний”;
- Хазай — “гарний”.
Вчений зазначив, що передача цих імен українцям відбулася внаслідок асиміляції печенігів, імена яких дійшли до наших днів.
При цьому науковець не виключив, що список може бути розширений у майбутньому.
Раніше ми писали про те, які прізвища в Україні давали позашлюбним дітям та дітям без батька.
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