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Знайдено фрагмент стародавнього судна – що ще приховують води Дніпра (фото)

Журналіст
Знайдено фрагмент стародавнього судна – що ще приховують води Дніпра
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Води Дніпра приховують багато історичних пам’яток. Днями одну з них було випадково виявлено біля Хортиці.

Про це НСН розповідає з посиланням на Суспільне.

Співробітники Національного заповідника “Хортиця” витягли з річки Дніпро фрагмент вантажного судна “байдак”, вік якого може становити до 300 років. Цей фрагмент, який має довжину 6 метрів 70 сантиметрів, виявив на острові запоріжець Андрій Кисельов.

Чоловік каже, що під час відпочинку на березі побачив предмет, схожий на човен.

“Я написав пост у Фейсбуці і попросив своїх знайомих у Запоріжжі його поширити, щоб знайти людей, яким це буде цікаво. За годину-дві мені відписалася працівниця музею. Спитала, де саме ця знахідка. Я розповів їй. Ніколи не думав, що можу щось таке знайти цікаве, взагалі щось таке пам’ятне, історичне”, розповів він.

Знайдено фрагмент стародавнього судна – що ще приховують води Дніпра 5

Андрій Кисельов, житель Запоріжжя. Фото: Суспільне Запоріжжя

Наукова співробітниця відділу реставрації Національного заповідника “Хортиця” Поліна Петрашина зазначає, виїхавши на місце, побачили, що рівень води знову піднявся і знахідка опинилась під водою:

“Наступного дня ми приїхали, і води вже не було. Було прийнято рішення про термінове вилучення пам’ятки, адже мокра археологічна деревина не може знаходитися на сонці, вона відразу ж висихає і руйнується”.

Знайдено фрагмент стародавнього судна – що ще приховують води Дніпра 4

Поліна Петрашина, наукова співробітниця відділу реставрації Національного заповідника “Хортиця”. Фото: Суспільне Запоріжжя

Знайденому фрагменту деревини до 300 років, каже Поліна Петрашина. Діставши знахідку, її перевезли до реставраційної лабораторії:

“Мабуть, це нижній шар обшивки великого вантажного човна, який, мабуть, перевозив грузи. Це могли бути військові грузи, цивільні, худоба, люди. По водній артерії на цьому великому кораблі плоскодонному — вони ще називаються “байдак” — здійснювалося транспортування”.

Знайдено фрагмент стародавнього судна – що ще приховують води Дніпра 2

Знайдено фрагмент стародавнього судна – що ще приховують води Дніпра 1

За словами Поліни Петрашиної, акваторію Дніпра навколо острова Хортиця почали досліджувати з 1970 року. Відтоді, каже: виявили не менш ніж 7 пам’яток, більшість із яких — фрагменти великих військових човнів 18 століття, які і нині перебувають під водою.

Знайдено фрагмент стародавнього судна – що ще приховують води Дніпра 6

Поліна Петрашина розповіла, коли вода відійшла, почали з’являтися нові знахідки. Відтак, за 200 метрів від цієї дошки, у червні 2023 року співробітники заповідника підняли 1000-літній човен-довбанку:

“На цьому човні були вирізані символи, ми їх ще розшифровуємо, і такого ще ніде не було. Це — унікальна знахідка”.

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