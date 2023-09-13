Води Дніпра приховують багато історичних пам’яток. Днями одну з них було випадково виявлено біля Хортиці.

Про це НСН розповідає з посиланням на Суспільне.

Співробітники Національного заповідника “Хортиця” витягли з річки Дніпро фрагмент вантажного судна “байдак”, вік якого може становити до 300 років. Цей фрагмент, який має довжину 6 метрів 70 сантиметрів, виявив на острові запоріжець Андрій Кисельов.

Чоловік каже, що під час відпочинку на березі побачив предмет, схожий на човен.

“Я написав пост у Фейсбуці і попросив своїх знайомих у Запоріжжі його поширити, щоб знайти людей, яким це буде цікаво. За годину-дві мені відписалася працівниця музею. Спитала, де саме ця знахідка. Я розповів їй. Ніколи не думав, що можу щось таке знайти цікаве, взагалі щось таке пам’ятне, історичне”, розповів він.

Наукова співробітниця відділу реставрації Національного заповідника “Хортиця” Поліна Петрашина зазначає, виїхавши на місце, побачили, що рівень води знову піднявся і знахідка опинилась під водою:

“Наступного дня ми приїхали, і води вже не було. Було прийнято рішення про термінове вилучення пам’ятки, адже мокра археологічна деревина не може знаходитися на сонці, вона відразу ж висихає і руйнується”.

Знайденому фрагменту деревини до 300 років, каже Поліна Петрашина. Діставши знахідку, її перевезли до реставраційної лабораторії:

“Мабуть, це нижній шар обшивки великого вантажного човна, який, мабуть, перевозив грузи. Це могли бути військові грузи, цивільні, худоба, люди. По водній артерії на цьому великому кораблі плоскодонному — вони ще називаються “байдак” — здійснювалося транспортування”.

За словами Поліни Петрашиної, акваторію Дніпра навколо острова Хортиця почали досліджувати з 1970 року. Відтоді, каже: виявили не менш ніж 7 пам’яток, більшість із яких — фрагменти великих військових човнів 18 століття, які і нині перебувають під водою.

Поліна Петрашина розповіла, коли вода відійшла, почали з’являтися нові знахідки. Відтак, за 200 метрів від цієї дошки, у червні 2023 року співробітники заповідника підняли 1000-літній човен-довбанку:

“На цьому човні були вирізані символи, ми їх ще розшифровуємо, і такого ще ніде не було. Це — унікальна знахідка”.

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