Що приховували води Каховського водосховища – історики розповіли про цікаві знахідки (фото)

Води Каховського водосховища відкрили справжній історичний клондайк. Після того, як російські загарбники підірвали Каховську ГЕС і вода пішла, спеціалісти виявили багато несподіваних знахідок.

Це і предмети часів Другої світової війни, і козаччини, і Візантії і навіть палеоліту, передає НСН з посиланням на ВВС.

Як розповів історик Андрій, який займався пошуками безпосередньо на території, яка колись була дном Каховського водосховища, за кілька днів їм вдалося відшукати різні наконечники, кераміку, грецькі амфори різних періодів та ін.

Окрім цього, за словами істориків, у товщі ґрунту можна знайти дивовижні речі: зброю, козацькі човни та стародавні судна, прикраси, кераміку, древні поселення та могильники.

До прикладу, середина Великого лугу – десь між сучасним Нікополем та Енергодаром – це місцевість, де могли ховати скіфських царів. Недалеко звідти у 1971 році на Товстій могилі знайшли знамениту золоту скіфську пектораль, каже історик та археолог, колишній директор заповідника “Хортиця” Максим Остапенко.

Історик та археолог Геннадій Тощев, який понад 30 років займався розкопками стародавнього могильника Мамай-гора, каже, що з одного боку вода, під якою перебували всі ці місця, безперечно, нашкодила багатьом пам’яткам. А з іншого боку, дещо могло навіть законсервуватися.

“Особливо у мулі, особливо це стосується виробів з дерева, стародавніх будівель і землянок”, каже він.

Нині ж нові методи ведення археологічних розробок та нові технології – металодетектори, георадари – відкривають перед фахівцями багато можливостей.

Біда у тому, що на території уже “працюють” паралельно із спеціалістами “чорні археологи”, для яких відкрився справжній клондайк.

Історик Андрій стверджує, що знайшов на обмілілих територіях щось схоже на щелепу мамонта або південного викопного слона. Колеги, які бачили фото знахідки, попередньо погоджуються з його оцінкою.

“Ми ходили, дивилися, бачу – зуби. Розумію, що це палеонтологічний матеріал, що це не одна тисяча років, що це скам’янілість. Зрозуміло, що мого досвіду археологічного не буде вдосталь, щоб його не пошкодити і підняти”, розповів він.

За його словами, він все зафіксував, сфотографував і закопав знахідку, щоб її не пошкодили і не забрали.

Далеко на всі практикують такий відповідальний підхід. На берегах колишнього водосховища вже полюють незаконні копачі з металошукачами. З ними будуть розбиратися правоохоронці.

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