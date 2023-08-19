На найбільшому острові на Дніпрі знайшли унікальний артефакт (фото)

На найбільшому острові на Дніпрі – на Хортиці, археологи знайшли срібну монету Римської імперії.

Про це повідомляє пресслужба Національного заповідника Хортиця у Facebook, передає НСН.

Як зазначається, археологи продовжують працювати на острові Хортиця та час від часу натрапляють на дивовижні знахідки.

Йдеться про цінні артефакти на береговій смузі, яка упродовж 70 років була під водою, однак оголилася після підриву Каховської ГЕС російськими окупантами.

Науковці повідомляють, що останнім поповненням колекції стало виявлення срібної монети денарій Фаустина I, вона датується римськими часами. Вона виконана із матеріалу срібло, діаметром 18 мм.

“Монета Денарій Фаустіна І. Розмінна монета римського часу. Карбувалась впродовж 100-141 р. н.е. Ймовірно була завезена торгівельним шляхом племенами черняхівської культури. Ласкаво просимо до музею, Фаустіно!”, йдеться у повідомленні.

Раніше ми писали про те, що ще знайшли під водами Дніпра на острові Хортиця.

“Узбережжя острова Хортиця насичене пам’ятками історії та археології, і внаслідок дій окупантів деякі з них опинились в аварійному стані та потребують рятівних та превентивних робіт для запобігання повному знищенню”, зазначили у заповіднику.

З-поміж знахідок — свинцеві кулі доби козацтва, пряжки, застібки, фрагменти бомб, зокрема й скляних.

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